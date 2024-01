Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim wydał wyrok. Henryk S. odpowie za pobicie wójta

Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim wydał wyrok w sprawie Henryka S. oskarżonego m.in. o znieważenie i naruszenie nietykalności cielesnej wójta gminy Lidzbark Warmiński. Sąd uznał oskarżonego za winnego zarzucanych mu czynów i skazał go za to na karę łączną 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania tej kary na okres 2 lat.

Sprawa dotyczy zdarzenia, do którego doszło 26 listopada 2022 roku na balu charytatywnym w Lidzbarku Warmińskim.

Henryk S. miał wówczas znieważyć słowami powszechnie uznanymi za wulgarne i obelżywe oraz naruszyć nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego w związku z pełnieniem przez niego na tym balu obowiązków służbowych Wójta Gminy Lidzbark Warmiński.

W trakcie balu oskarżony i pokrzywdzony rozmawiali ze sobą na temat jednego z rozstrzygniętych gminnych przetargów. Według ustaleń prokuratora w pewnym momencie doszło pomiędzy nimi do sprzeczki, w wyniku której Henryk S. uderzył wójta w twarz, a po przewróceniu pokrzywdzonego jeszcze dwukrotnie uderzył go ręką w głowę.

Pokrzywdzony wójt w wyniku zachowania oskarżonego doznał obrażeń ciała, które spowodowały u niego naruszenie czynności narządów ciała na okres trwający nie dłużej niż 7 dni.

Ponadto, Henryk S. został oskarżony o to, że groził pokrzywdzonemu wójtowi pozbawieniem życia.

Proces Henryka S. rozpoczął się 23 listopada 2023 roku przed Sądem Rejonowym w Lidzbarku Warmińskim.

Oskarżony w pierwszym dniu procesu zaprzeczył, że znieważył i groził wójtowi gminy Lidzbark Warmiński. Częściowo przyznał się do naruszenia nietykalności pokrzywdzonego, wyjaśniając, że uderzył go tylko jeden raz otwartą ręką w głowę. Oskarżony w trakcie rozprawy przeprosił za to pokrzywdzonego.

Na rozprawie 23 listopada 2023 roku sąd przesłuchał kilkunastu świadków, w tym pokrzywdzonego wójta, który występuje w tej sprawie w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

Wyrok w tej sprawie zapadł 12 stycznia 2024 roku. Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim uznał Henryka S. za winnego zarzucanych mu czynów i skazał go za to na karę łączną 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania tej kary na okres próby 2 lat.

Sąd zmodyfikował opis i kwalifikację prawną pierwszego z tych czynów poprzez przyjęcie, że oskarżony swoim działaniem spowodował u pokrzywdzonego także rozstrój zdrowia psychicznego w postaci zaburzeń adaptacyjnych trwających dłużej niż 7 dni.

Ponadto, sąd orzekł wobec oskarżonego środek kompensacyjny w postaci zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w części poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego kwoty 20 tysięcy złotych.

W ocenie sądu kara wymierzona oskarżonemu jest adekwatna do stopnia winy i stopnia społecznej szkodliwości popełnionych czynów, które należało uznać za znaczne.

Sąd, mając na uwadze między innymi uprzednią niekaralność oraz postawę oskarżonego, który w trakcie procesu przeprosił pokrzywdzonego, uznał, że warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności przez okres 2 lat próby będzie wystarczające dla osiągnięcia wobec niego celów kary, a w szczególności zapobiegnie powrotowi do przestępstwa.

Wyrok w tej sprawie nie jest prawomocny.