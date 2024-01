Błaszczak: To zemsta na walczących z korupcją

Błaszczak odniósł się do niedawnego „Protestu Wolnych Polaków”.

— Jest to potwierdzenie tego, że nasze wysiłki są doceniane przez opinię publiczną. Mnóstwo ludzi przyjechało do Warszawy, mimo że był to dzień powszedni i pogoda nie najlepsza. (…) Nie było wulgaryzmów. To byli ludzie przejęci sytuacją w naszym kraju – mówił.

— Sądzę, że to jest przejaw poparcia dla nas, bo PiS wygrało wybory 15 października. (…) Ale wiem, że byli również ludzie, którzy być może głos oddali nie na PiS, a przyjechali. Jeżeli oddali głos, to prawdopodobnie na Trzecią Drogę, a przyjechali, bo są rozgoryczeni tym, co się dzieje. Miała być Trzecia Droga, która sytuowała się teoretycznie między PiS a PO, a okazała się trzecią nogą Donalda Tuska – dodał.

Wolne media



Następnie szef klubu PiS zwracał uwagę na znaczenie istnienia wolnych mediów.

— Dlatego tak bardzo doceniam telewizję wPolsce.pl, TV Republika, TV Trwam, czyli media, które pokazują rzeczywistość w pełnej skali. Wiele spraw będzie nieporuszanych w mediach głównego nurtu. Chodzi m.in. o pakt migracyjny, który jest niezwykle groźny dla naszego kraju. Dziś Polska jest bezpieczna. Jeżeli oni przeforsują pakt migracyjny, to Polska przestanie być bezpiecznym państwem. (…) Kolejna sprawa to zmiana traktatów unijnych. Jeżeli ta zmiana zostanie wprowadzona, to będziemy mieli do czynienia z ponownym faktem utraty niepodległości. Decyzje ws. Polski będą podejmowane w Berlinie. Będzie centralizacja Unii Europejskiej, z dominacja Berlina – powiedział.

Odnosząc się do sprawy uwięzienia posłów Kamińskiego i Wąsika, stwierdził:

CBA poważyło się, by walczyć z korupcją wśród elit i za to panowie Kamiński i Wąsik zostali ukarani. To głębokie państwo, które teraz doszło do władzy w naszym kraju, toleruje walkę z korupcją, ale na tym niskim poziomie. (…) Mamy do czynienia z rewanżem, zemstą wobec tych, którzy ośmielili się walczyć z korupcją na szczytach władzy.

Tekst ukazał się na portalu wpolityce.pl