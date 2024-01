Pacjenci z Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Ameryce zostali zauważeni. Ruszyło bezpośrednie połączenie autobusowe do placówki medycznej

Pacjenci ze szpitala w Ameryce nie muszą się już martwić jak dotrzeć do ośrodka na niezbędne badania czy rehabilitacje. Ruszyła linia 524, która dojeżdża pod sam szpital.

Jeszcze kilka lat temu osoby, które chciały dotrzeć do szpitala pod Olsztynkiem mogły to zrobić tylko i wyłącznie samochodem lub busem, ale tylko do wsi Ameryka. Resztę drogi trzeba było pokonywać pieszo, często podczas ulewy albo śnieżycy.

Na szczęście te czasy już minęły.

Od niedawna ruszyło bezpośrednie połączenie komunikacyjne, które umożliwia zarówno mieszkańcom Olsztynka, jak i Olsztyna dotrzeć autobusem pod sam szpital.

— To połączenie nie jest ekspresowe, ale jego rolą jest ograniczanie wykluczenia komunikacyjnego i stwarzanie połączeń, takich, których do tej pory nie było — mówi Krzysztof Zienkiewicz z powiatowej służby drogowej olsztyńskiego starostwa.

Możliwość bezpośredniego dojazdu na rehabilitację czy badania jest bardzo ważna szczególnie dla pacjentów, którzy zgłaszają się tam z wadami postawy ruchu. Jak wiadomo, w szpitalu często na dłużej muszą pozostać dzieci, których rehabilitacja i badania trwają dłużej niż jeden dzień. Wtedy, połączenie autobusowe jest idealnym udogodnieniem dla rodziców małych pacjentów.

— W ciągu dnia mieszkańcy całego regionu mogą korzystać z 8 par kursów — dodał Zienkiewicz.

Linia 524 została uruchomiona dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, a jej szczegółowy rozkład jazdy można znaleźć na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Olsztynie w zakładce Mieszkaniec.