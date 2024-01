Zamieszanie w Prokuraturze Krajowej. Jest nowy komunikat

W oświadczeniu opublikowanym w poniedziałek na profilu Prokuratury Krajowej w mediach społecznościowych czytamy, że funkcję Prokuratora Krajowego obecnie pełni Dariusz Barski. To jednoznaczny sprzeciw wobec decyzji Adama Bodnara, który powołał Jacka Bilewicza na pełniącego obowiązki Prokuratora Krajowego.

"Funkcję Prokuratora Krajowego pełni Dariusz Barski, natomiast zgodnie z zarządzeniem Zastępcy Prokuratora Generalnego Michała Ostrowskiego z 13 stycznia 2024 r. w czasie nieobecności Pierwszego Zastępcę Prokuratora Generalnego Prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego prokuratorzy wykonujący czynności w Prokuraturze Krajowej i innych jednostkach prokuratury wykonują i realizują wyłącznie zarządzenia i wytyczne pozostałych wymienionych w zarządzeniu Zastępców Prokuratora Generalnego, w tym Krzysztofa Sieraka, Michała Ostrowskiego, Roberta Hernanda oraz Beaty Marczak" - czytamy w oświadczeniu opublikowanym na profilu Prokuratury Krajowej na portalu X.

To kolejna reakcja sprzeciwu wobec decyzji Prokuratora Generalnego Adama Bodnara z piątku. Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło tego dnia, że przywrócenie prokuratora Dariusza Barskiego do służby czynnej w 2022 roku nastąpiło bez właściwej podstawy prawnej. Według informacji przekazanych przez MS, od 12 stycznia br., będąc już poza służbą czynną, Barski nie spełnia kryteriów wymaganych do pełnienia funkcji Prokuratora Krajowego, a od piątku nie zajmuje tego stanowiska. Resort sprawiedliwości podkreślił również, że Jacek Bilewicz, Prokurator Prokuratury Krajowej, został mianowany pełniącym obowiązki Prokuratora Krajowego.

Jednakże, zgodnie z przepisami ustawy Prawo o prokuraturze, konieczna jest zgoda prezydenta do zmiany na stanowisku Prokuratora Krajowego. Dlatego politycy PIS oraz zastępcy Prokuratora Generalnego wyrazili swoje oburzenie wobec decyzji podjętej w piątek.

— Dzisiaj wspólnie z pozostałymi zastępcami Prokuratora Generalnego podjęliśmy decyzję o złożeniu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez Adama Bodnara i Jacka Bilewicza i inne działające z nimi osoby - oświadczył w sobotę zastępca Prokuratora Generalnego Michał Ostrowski.

Zastępcy Prokuratora Generalnego zarzucają również, że prokurator Jacek Bilewicz nie mógł zostać i nie został skutecznie powołany na stanowisko "pełniącego obowiązki Prokuratora Krajowego", ponieważ taka funkcja "nie istniała i nie istnieje nadal" - napisali w stanowisku opublikowanym w niedzielę przez Prokuraturę Krajową.

Podobne stanowisko reprezentuje prezydent Andrzej Duda. Na poniedziałek rano zaplanowano jego spotkanie z zastępcami Prokuratora Generalnego. Dariusz Barski miał uczestniczyć w nim za pośrednictwem wideokonferencji – tak poinformował szef gabinetu prezydenta, Marcin Mastalerek, w wywiadzie dla Radia ZET.