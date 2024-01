W Olsztynie rodzi się coraz mniej dzieci

Oznacza to, że Olsztyn, kolejny rok z rzędu, zanotował spadek urodzeń. W porównaniu z rokiem 2022 urodziło się o 428 dzieci mniej. W minionym roku dzieciom najczęściej nadawano imiona Zofia, Hanna, Pola, Aleksander, Nikodem i Ignacy. Najrzadziej maluchy nazywano: Jadwiga, Sandra, Agata, Olaf, Brunon i Sergiusz.

W 2023 roku miasto Olsztyn wydało 2648 aktów zgonu. To z kolei oznacza spadek liczby osób zmarłych, w porównaniu z 2022 rokiem, o 158. Przez cały rok 2023 w Olsztynie udzielono 551 ślubów.

Spadek liczby urodzeń nie jest bolączką Olsztyna, ale całego kraju. Z prognozy demograficznej Głównego Urzędu Statystycznego wynika także, że w latach 2023-2035 przewidywany jest spadek liczby urodzeń z 304,5 tys. w 2023 r. do 287,1 tys. w 2035 r. W kolejnym etapie prognozowany jest nieznaczny wzrost tej liczby do 294,5 tys. w 2045 r. Ostatnie prognozowane lata to ponowny spadek do 248,7 tys. w 2060 r.

Według GUS liczba ludności rezydującej w Polsce w 2060 r. wyniesie 32,9 mln. W porównaniu do 2022 r. oznacza to spadek populacji o 4,8 mln., czyli o 12,7 proc. (PAP)