Mateusz Morawiecki: doświadczamy coraz bardziej orwellowskiego świata

Prezes NBP prof. Adam Glapiński został laureatem nagrody Człowiek Wolności 2023 Tygodnika „Sieci”. Na uroczystej gali przemawiał m.in. były premier Mateusz Morawiecki.



- Wolność jest podstawową zasadą, która nam wszystkim przyświeca i dla której jesteśmy w stanie poświęcić wszystko. Ta wolność została bezpardonowo ostatnio w Polsce zaatakowana. Dzisiaj doświadczamy coraz bardziej orwellowskiego świata, który sądziliśmy, że należy do przeszłości. Atak na instytucje umocowane w konstytucji, ustawach, nazywany jest przywracaniem praworządności. Atak na ludzi, którzy walczyli z korupcją, nazywany jest wymierzaniem sprawiedliwości. Atak na ludzi, którzy upominają się o wolne słowo, prawo do jakiegokolwiek pluralizmu medialnego, nazywany jest przywracaniem wolności w mediach. zwróćcie uwagę na to orwellowskie pomieszanie pojęć

— mówił były premier.



Wejście „silnych ludzi” do telewizji, nazywane było przywracaniem praworządności w telewizji. Po wejściu do tej instytucji mogą być wejścia do kolejnych. (…) Jutro to może być inna instytucja, nawet NBP, tym również grozili. Pojutrze żandarmi Tuska mogą zapukać do każdego polskiego domu. Wszyscy Polacy muszą sobie z tego zdawać sprawę

— zaznaczył.

Wolność bardzo wiąże się z wolnym słowem, dlatego tak bardzo chcę podziękować tym wszystkim, którzy bronią wolnego słowa, na czele z redakcjami tygodnika „Sieci”, portalu wPolityce.pl, telewizji wPolsce.pl, które bronią wolnego słowa nie od dziś, tylko od wielu, wielu lat

— mówił.

„Ci, którzy walczyli z korupcją, mają pójść do więzienia”

Były premier odniósł się do sprawy Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego.

Tak podły atak na wolność ludzi, którzy od lat walczyli z korupcją, jest jednoznacznym sygnałem - wraca stare i ma wrócić stare. To jest sygnał dla wszystkich, którzy królowali w III RP: wychodźcie ze swoich dziur, teraz nadchodzi wasz czas. Ci, którzy walczyli z korupcją, mają pójść do więzienia. Nie ma lepszej wiadomości dla przestępcy niż policjant zamknięty w więzieniu. Nie ma zgody PiS-u i środowisk, którym bliska jest wolność, nie ma zgody na takie bezprawne działania rządów Tuska. (…) Dzisiaj człowiekiem wolności musi być każdy z nas

— powiedział.

Ci, którzy targnęli się na polską wolność muszą wiedzieć, że atak na polską wolność to pierwszy krok na wyroku na nich samych, wyroku, który zapisany jest gdzieś głęboko na kartach historii

— zaznaczył.

CZYTAJ TAKŻE: Laudacja na cześć prof. Adama Glapińskiego. Michał Karnowski: Prezes NBP udowadnia, że stoi na straży podstaw naszej państwowości

tkwl/olnk