Olsztyńska policja przejęła blisko 2 kg narkotyków

Policjanci z Olsztyna przejęli blisko 2 kg narkotyków: tabletki MDMA, amfetaminę i marihuanę. Do aresztu trafił 59-latek, któremu zarzucono posiadanie znacznych ilości narkotyków.

Policja wpadła na trop dwóch osób posiadających narkotyki wspólnie z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej i ich psem przeszkolonym do wyszukiwania narkotyków.

Oficer prasowa policji w Olsztynie Paulina Żur poinformowała w piątek, że w mieszkaniu na terenie Olsztyna zabezpieczono w sumie 830 gramów marihuany, 37 sztuk tabletek MDMA, oraz ponad 900 gramów amfetaminy o łącznej wartości czarnorynkowej około 150 tysięcy złotych.

W ocenie policji narkotyki należały do 59-latka, który został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Drugi z zatrzymanych w tej sprawie 39-letni mężczyzna usłyszał zarzut posiadania narkotyków, ale do więzienia trafił nie z powodu narkotyków tylko tego, że okazał się osobą poszukiwaną do odbycia kary 135 dni aresztu za przestępstwa przeciwko mieniu.

Posiadanie znacznych ilości narkotyków jest zagrożone 10 latami więzienia. (PAP)

Autorka: Joanna Kiewisz-Wojciechowska

