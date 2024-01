Marcin Kuchciński: to nie karetka, ale mini-szpital

— Chciałbym, żeby ten ambulans był w użytku jak najrzadziej, ale jeśli zostanie wezwany, to niech służy maluszkom i ratownikom jak najlepiej — mówi Marcin Kuchciński, marszałek województwa, który przekazał

lekarzom nowoczesną karetkę do przewożenia noworodków w stanie zagrożenia. Ambulans posłuży do transportu wcześniaków ze szpitali powiatowych do Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie. Zakupiono go za 1,6 miliona złotych, z czego 1,5 mln dołożył samorząd województwa.

Pediatra Dariusz Robak ocenił, że ambulans to swoisty "OIOM na kółkach". — Gdy zachodzi potrzeba możemy wykonywać czynności ratujące życie małego pacjenta w karetce — powiedział. Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie Marek Myszkowski podkreślił, że ambulans zapewnia najwyższe bezpieczeństwo dzięki trzystopniowemu systemowi amortyzacji. Samochód posiada zawieszenie pneumohydrauliczne oraz inkubator umieszczony na lawecie, w którym przewożony jest noworodek.



— Karetka, którą miałem przyjemność przekazać, to mały szpital. Jest nie tylko bardzo dobrze wyposażona, ale też zapewnia większą przestrzeń dla medyków, umożliwiając im swobodniejszy dostęp do dziecka i wykonanie przy nim niezbędnych czynności ratujących życie — podkreśla Marcin Kuchciński. I dodaje:

— Zdrowie i życie mieszkańców Warmii i Mazur to dla nas priorytet. Inwestujemy stale w służbę zdrowia.

Przypomnijmy, że w planach samorządu jest budowa Północnego Centrum Psychiatrii Dziecięcej w Ameryce pod Olsztynkiem oraz centrum diagnostyki i leczenia chorób i wad czaszki oraz chorób rzadkich dla dzieci przy szpitalu dziecięcym w Olsztynie. W tym pierwszym przypadku to inwestycja o wartości ponad 50 milionów złotych, w drugim ponad 180.

