Antyunijne naklejki w Olsztynie. Odpowiadają za nie zwolennicy Grzegorza Brauna

"Czas na POLEXIT" to kampania prowadzona przez jedną z młodzieżówek Konfederacji, czyli Koronę Młodych z Olsztyna. Naklejki z konturem mapy Polski, białym napisem i przekreśloną flagą Unii Europejskiej mają jasny przekaz: namówić mieszkańców stolicy Warmii i Mazur do poparcia idei wyjścia Polski z Unii Europejskiej.

— To w całości inicjatywa młodzieżówki Korony Polskiej z Olsztyna — tłumaczy nam Tomasz Owsianik, przewodniczący Korony Polskiej w okręgu olsztyńskim — Osobiście jestem bardzo z niej dumny, i jeśli mam komentować w swoim imieniu, to w pełni popieram proces opuszczenia Unii Europejskiej w obecnym kształcie. Sam przed laty głosowałem za wejściem do tej wspólnoty. Niestety z perspektywy czasu muszę stwierdzić, że nie jest to ta sama Unia co kiedyś. Nie godzę się na dyktaturę Berlina w Polsce nie mówiąc już o kwestiach LGBT, kwalifikowana bananów jako warzyw czy innych absurdów unijnych. Boże broń nas również przed przyjęciem euro, bo kraj który traci swoją walutę, traci również swoją suwerenność i tożsamość. Podsumowując: nasza młodzieżówka podjęła bardzo ważną i ambitną inicjatywę, a ja jej w pełni kibicuję — dodaje przewodniczący Owsianik.

Innego zdania jest szef młodzieżówki z drugiej strony sceny politycznej Łukasz Michnik.

Innego zdania jest szef młodzieżówki z drugiej strony sceny politycznej Łukasz Michnik.

Łukasz Michnik, szef Młodej Lewicy — Prawie 80% społeczeństwa popiera obecność Polski w Unii Europejskiej. Nikt poważnie pomysłu polexitu nie traktuje, ale jeśli konfederatom tak bardzo się w Unii nie podoba, to droga na wschód jest otwarta, nikt płakać z nimi nie będzie, a przecież mentalnie już od dawna są w Moskwie. Dziś interes społeczny jest w integracji europejskiej. By budować w Polsce szpitale, drogi, mieszkania i szkoły. By pomagać polskim pracownikom i przedsiębiorcom. By jednoczyć się przeciwko imperialnej polityce Putina — zauważa szef Młodej Lewicy. — Ta akcja to kolejny wyraz odklejenia od rzeczywistości młodych działaczy Konfederacji — zaznacza ostro

I dodaje: Poseł Braun już wielokrotnie wypowiadał się w rosyjskiej telewizji, może jego młodzi poplecznicy pomyśleli, że tak jak w Rosji, słowa o polexicie będą nagradzane oklaskami, bo doskonale wpisują się w interes Kremla.

Karol Grosz