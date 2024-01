Sąd rejestrowy oddalił wniosek o wpis zmiany danych w KRS dot. TVP

"Sąd rejestrowy oddalił wniosek o wpis zmiany danych w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczących spółki +Telewizja Polska+ Spółka akcyjna" – napisał sędzia Sądu Najwyższego Kamil Zaradkiewicz na platformie X (dawniej Twitter).

— Sąd rejestrowy odrzucił wniosek pułkownika Sienkiewicza o zmiany we władzach TVP. Mieliśmy od początku rację - było to działanie nielegalne, mimo że Donald Tusk +tak rozumie prawo+. Wszystkie decyzje neozarządu były bezprawne. To dlatego płk Sienkiewicz wprowadził później media publiczne w stan likwidacji - zrozumiał, że wcześniej złamał prawo — napisał szef klubu PiS, wiceprezes partii Mariusz Błaszczak.

Do sprawy odniosła się także Katarzyna Bilewska, profesorka Uniwersytetu Warszawskiego i adwokatka. Na swoim profilu w mediach społecznościowych wyjaśnia, że:

1) Decyzja sądu rejestrowego w Warszawie o odmowie ujawnienia w rejestrze Tomasza Syguta jako prezesa zarządu #TVP odnosi się, ze względu na otwarcie likwidacji spółki i wygaśnięcie mandatu prezesa , do nieaktualnych danych.

2) Spółka powinna cofnąć wniosek w tym zakresie, a sąd rejestrowy umorzyć postępowanie.

3) Zadaniem Krajowego Rejestru Sądowego jest ujawnianie informacji bieżących, a nie historycznych.

19 grudnia Sejm podjął uchwałę w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej, wzywającą Skarb Państwa do działań naprawczych. Dzień później resort kultury poinformował, że minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz, jako organ wykonujący uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa, działając na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, odwołał 19 grudnia dotychczasowych prezesów Zarządów Telewizji Polskiej S.A., Polskiego Radia S.A. i Polskiej Agencji Prasowej S.A. i Rady Nadzorcze. Minister powołał nowe Rady Nadzorcze ww. Spółek, które powołały nowe Zarządy Spółek.

23 grudnia prezydent Duda poinformował, że zawetował przygotowaną przez nowy rząd ustawę budżetową, która przewidywała m.in. środki dla mediów publicznych na następny rok. Jak uzasadnił prezydent, jego decyzja wiązała się z "rażącym łamaniem konstytucji i zasad demokratycznego państwa prawa" w mediach publicznych.

Po prezydenckim wecie szef MKiDN podjął w 27 grudnia decyzję o postawieniu TVP, Polskiego Radia i PAP w stan likwidacji. Stan likwidacji może być cofnięty w dowolnym momencie przez właściciela – podano w komunikacie MKiDN. Analogiczną decyzję minister kultury podjął 29 grudnia w stosunku do 17 spółek regionalnych rozgłośni Polskiego Radia, wchodzących w skład Audytorium 17. (PAP)