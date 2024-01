Kilkaset osób na antyrządowej manifestacji w Olsztynie

Kilkuset przeciwników rządu Donalda Tuska manifestowało w piątek w Olsztynie. Zapowiedzieli wspólny wyjazd na wielką manifestację 11 stycznia do Warszawy. Nie brakowało mocnych haseł i odniesień do zagrożenia dla wolności oraz napływu nielegalnych emigrantów.

— Wolność Polski jest zagrożona. Po cichu wprowadzają nam nielegalnych emigrantów. Marszałek Hołownia zaprasza do Sejmu tych, którzy wcześniej rzucali kamieniami w naszą straż graniczną — mówiła przez megafon do zebranych poseł PiS Iwona Arent. —Straszą nas, że będziemy siedzieć. Pytam za co? Za walkę za wolną Polskę — krzyczała przy aplauzie zebranych pod urzędem wojewódzkim w Olsztynie.

— Jest nas tu więcej niż chcieliby zwolennicy koalicji 13 grudnia. A będzie nas bardzo wielu w Warszawie 11 stycznia. Wszystkich wzywam do wspólnego wyjazdu, który organizujemy — przekonywał były wojewoda, a obecnie poseł PiS Artur Chojecki. — Wolność naszej ojczyzny jest zagrożona, musimy wspólnie działać. Pierwszy raz po wprowadzeniu stanu wojennego wyłączyli sygnał telewizyjny. To pewien symbol. Proszę bądźmy razem 11 stycznia w Warszawie — apelował.

Podczas manifestacji nie brakowało haseł: "precz z komuną", "precz z tuskizmem", "ruda wrona orła nie pokona", "wolne media". Wielu uczestników przyszło z biało-czerwonymi flagami lub flagami Solidarności. Organizatorzy poinformowali, że już teraz jest kilkuset chętnych na wyjazd do Warszawy. Poseł Iwona Arent mówiła o kolejkach w jej biurze poselskim, w których stoją chętni do zapisania się na wspólny wyjazd. Manifestanci skandowali też nazwę Telewizji Republika.

Na prośbę organizatorów głos do uczestników manifestacji zabrał przywitany gromkimi brawami Jerzy Szmit. Znany olsztyński polityk i społecznik mówił o tym, czym jego zdaniem pierwsze tygodnie swojego urzędowania naznaczył rząd Donalda Tuska.

— Dopiero trzy tygodnie ten rząd rządzi, a czym się wsławił? Napadem na media publiczne, napadem na Bank centralny, ordynarnym ustawianiem sądów. Jak inaczej nazwać sytuację, kiedy marszałek sejmu dzwoni do sądu i mówi, kto ma rozpatrywać sprawę. Dalej to atak na przedsiębiorstwa publiczne. Ciągle jest atakowany Orlen. Komuś przeszkadza sukces Polski — mówił m.in Jerzy Szmit. Manifestacja po pól godziny została rozwiązana.

Stanisław Kryściński