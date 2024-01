Wszystkie drogi w woj. warmińsko-mazurskim są przejezdne, ale może być ślisko

"Wszystkie drogi krajowe w regionie są przejezdne, ale - ze względu na panujące warunki pogodowe - lokalna śliskość występuje na wschodzie województwa, na drodze nr 16 między Orzyszem a Ełkiem, a błoto pośniegowe, m.in. na dk 58 między Jedwabnem a Rucianem-Nidą i dk 65 od granicy państwa do Ełku" - przekazała Aneta Borowska z olsztyńskiej GDDKiA.

Na drogach krajowych pracują 64 pojazdy do odśnieżania i zwalczania gołoledzi, a na wojewódzkich - 68 jednostek zimowego utrzymania, w tym 9 zestawów chodnikowych.

"Na drogach wojewódzkich występuje lokalna śliskość, błoto pośniegowe, zajeżdżona cienka warstwa śniegu i gołoledź. Miejscami drogi są czarne, mokre" - powiedziała PAP Mariola Sasin z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.

Jak dodała, wszystkie trasy tej kategorii są przejezdne, ale warunki jazdy mogą być trudne. W regionie panuje ujemna temperatura. Pokrywa śniegu mierzona przy drogach ma np. w Olecku 20 cm grubości, w Kętrzynie 17 cm, a w Elblągu - 5 cm.

Według służb drogowych w ostatnich godzinach nie było zgłoszeń o wypadkach na głównych trasach regionu.

W piątek do godz. 9 w południowo-zachodniej części woj. warmińsko-mazurskiego obowiązuje ostrzeżenia pierwszego stopnia o oblodzeniu nawierzchni dróg i chodników. Alert obejmuje powiat działdowski, iławski, nidzicki i nowomiejski.

Według synoptyków w ciągu dnia w regionie prognozowane jest zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna od minus 6 st. C na wschodzie do minus dwóch st. C na zachodzie. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich. (PAP)