Czy w 2023 roku na drogach Warmii i Mazur było bezpiecznie? Olsztyńska policja podsumowuje zeszłoroczne wydarzenia

W 2023 roku podtrzymana została tendencja z lat ubiegłych, kiedy liczba wypadków drogowych na Warmii i Mazurach systematycznie malała. Wpływ na to mają m.in. poprawiająca się infrastruktura drogowa i bezpieczniejsze auta, ale również intensywna praca policjantów, którzy działają na wielu polach. Wykonują zadania z zakresu edukowania uczestników ruchu drogowego, informowania o ich prawach i obowiązkach oraz podejmowania działań prewencyjnych, jak i dyscyplinujących.

W trakcie minionych 12 miesięcy na drogach Warmii i Mazur doszło do 760 wypadków drogowych (832 w 2022 r. czyli spadek tej liczby o 8,6%). Rannych w nich zostało 870 osób (929 w 2022 r. -6,4%), a życie straciło 77 osób (85 w 20022 r., -9,4%).

Nieco mniejsza jest liczba wypadków polegających na potrąceniu pieszego – 147 w 2023 roku (155 w 2022 roku) oraz tych, w których kierowca uderzył w drzewo - 113 w 2023 roku (145 w 2022 roku)

To co cieszy, to również wyraźny spadek – o ponad 20 % - liczby kierowców, którzy zostali zatrzymani, gdy kierowali pod wpływem alkoholu. W 2023 roku policjanci na Warmii i Mazurach zatrzymali 3239 takich nieodpowiedzialnych kierujących (4079 w 2022 r.).

Warto przy tym zaznaczyć, że liczba wykonanych badań stanu trzeźwości wykonanych przez policjantów, wzrosła o 7,3%, przekraczając 536 000 takich badań w trakcie służb pełnionych w 2023 roku, czyli średnio ponad 1400 dziennie. Cieszy to, że coraz częściej policjantów w ich służbie wspierają osoby, które nie pozostają obojętne na zagrożenia na drodze.

Niemal każdego dnia policjanci w regionie są informowani przez świadków, którzy widząc nietrzeźwego kierowcę, reagują dzwoniąc na numer alarmowy.

Główną przyczyną wypadków drogowych niezmiennie pozostaje nadmierna prędkość pojazdów. Żeby skutecznie przeciwdziałać temu zjawisku zaostrzone zostały kary dla kierowców nieprzestrzegających ograniczeń.

Za ich dyscyplinowanie odpowiedzialni są m.in. policjanci z Grupy SPEED. W 2023 roku tylko oni skontrolowali ponad 23300 pojazdów, których kierujący popełnili ponad 24 tysiące wykroczeń. Prawie 19 tys. wykroczeń dotyczyło przekroczenia dopuszczalnej prędkości, z których 406 to przekroczenia prędkości w obszarze zabudowanym o ponad 50 km/h.