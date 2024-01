Przejęli ponad 14 ton narkotyków i 340 milionów sztuk papierosów. CBŚP podsumowuje rok 2023

Przejęte ponad 14 ton narkotyków, ponad 340 mln szt. papierosów, ponad 317 ton tytoniu, zabezpieczone ponad 864 mln zł mienia należącego do podejrzanych, a także zlikwidowane 56 laboratoriów narkotyków syntetycznych, 22 fabryki papierosów, 8 wytwórni krajanki tytoniowej i 34 plantacje konopi, to tylko niektóre efekty pracy policjantów Centralnego Biura Śledczego Policji w 2023 roku.

Podsumowując 2023 rok należy podkreślić, że policjanci CBŚP zebrali materiał dowodowy, który umożliwił przedstawienie zarzutów blisko 3,8 tys. osobom (2022 r. – prawie 3,9 tys.). Blisko trzy czwarte podejrzanych tj. prawie 2,5 tys. (2022 r. – blisko 2,3 tys.) usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

Skuteczna walka ze zorganizowaną przestępczością miała również wymiar w likwidacji zaplecza finansowego grup przestępczych. W 2023 roku zabezpieczono majątek należący do podejrzanych wart ponad 864 mln zł (2022 - ponad 760 mln zł).

2023 rok okazał się rekordowym pod względem eliminowania narkotyków z rynku. Dzięki policjantom CBŚP na czarny rynek nie trafiło łącznie ponad 14,2 ton narkotyków (2022 – ponad 11,1 ton), w tym około 2,7 ton przejęto poza granicami Polski, podobnie jak w 2022 roku.

Ponadto funkcjonariusze CBŚP zlikwidowali 56 laboratoriów narkotyków syntetycznych (2022 – 42). Warto podkreślić, że w trakcie prowadzonych działań zabezpieczono również prekursory narkotykowe i chemikalia, służące do produkcji środków odurzających i substancji psychotropowych, co uniemożliwiło wytworzenie ogromnych ilości narkotyków. Powyższe wyniki to również efekt współpracy CBŚP ze służbami działającymi w Polsce, jak i poza jej granicami.

Ubiegły rok przyniósł również znaczny wzrost zlikwidowanych plantacji konopi indyjskich, w efekcie policjanci zlikwidowali 34 nielegalne uprawy, przy czym w 2022 roku zlikwidowali 20 plantacji.

Funkcjonariusze CBŚP prowadzili także zdecydowane działania zwalczając przestępczość tytoniową. Dzięki dobremu rozpoznaniu środowiska przestępczego, działającego coraz częściej także w tej dziedzinie na arenie międzynarodowej, zlikwidowano 22 fabryki papierosów (2022 r. - 19) i zabezpieczono ponad 340 mln sztuk papierosów (2022 r. – ponad 244 mln szt.). Zlikwidowano 8 wytwórni krajanki tytoniowej (2022 – 17), przejmując ponad 317 ton tytoniu (2022 – blisko 213 ton).

W 2023 roku policjanci CBŚP wyeliminowali z rynku 1374 jednostki nielegalnej broni palnej, przy czym w 2022 roku przejęto 599 sztuk takiej broni, co stanowi wzrost o 129%.

Podsumowując pracę policjantów CBŚP trudno nie docenić współpracy z innymi służbami i instytucjami, takimi jak: Prokuratury, Komendy Wojewódzkie Policji, Krajowa Administracja Skarbowa, Straż Graniczna, Główny Inspektorat Sanitarny, Generalny Inspektorat Informacji Finansowej i inne. Na szczególną uwagę zasługuje szeroko prowadzona przez CBŚP ścisła współpraca międzynarodowa ze służbami wielu krajów, często przy wsparciu Europolu, Eurojustu czy Olafu.