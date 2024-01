W warmińsko-mazurskim produkowali narkotyki dla Szwedów

Policjanci zabezpieczyli zabezpieczyły blisko 80 kg narkotyku o czarnorynkowej wartości pół miliona złotych.

Kiedy funkcjonariusze weszli do budynku, odkryli kompletną linię służącą do produkcji narkotyków, w tym specjalistyczne maszyny i surowce niezbędne do ich przygotowania.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że narkotyki mogły być rozprowadzane za pośrednictwem Internetuw Polsce i innych krajach Unii Europejskiej m.in. w Szwecji. Śledczy obecnie szczegółowo wyjaśniają wszelkie okoliczności sprawy oraz rolę poszczególnych osób.

Dwóm zatrzymanym osobom przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wytwarzania znaczonych ilości narkotyków oraz obrotu znaczną ilością narkotyków oraz prania pieniędzy z przestępczego procederu. Czyny zarzucane podejrzanym zagrożone są karą do 15 lat pozbawienia wolności. Trzeciemu z zatrzymanych mężczyzn przedstawiono zarzut posiadania środków odurzających lub substancji psychotropowych.

Z uwagi na m.in. obawę ucieczki, na wniosek prokuratora wobec dwóch podejrzanych sąd zastosował areszt na 3 miesiące - dodała PK.

Według śledczych sprawcy zarobili na nielegalnym procederze kilkaset tysięcy złotych. (PAP)

Marta Stańczyk

mas/ jann/