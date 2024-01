41-letni mieszkaniec powiatu olsztyńskiego usłyszał ponad 20 zarzutów dokonania kradzieży i innych przestępstw

Ponad 20 zarzutów dotyczących kradzieży, włamań, zniszczenia mienia i niestosowania się do sądowego zakazu kierowania pojazdami mechanicznymi usłyszał 41-letni mieszkaniec powiatu olsztyńskiego - podała policja. Podejrzany miał spowodować w sumie ponad 300 tysięcy złotych strat.

Na trop 41-latka wpadli policjanci z komisariatu w Olsztynku, którzy wyjaśniali okoliczności serii przestępstw przeciwko mieniu, do których dochodziło na terenie tej gminy od końca 2022 roku do czerwca 2023 roku.

Na podstawie zebranych dowodów i po przesłuchaniu kilkudziesięciu świadków, zatrzymali oni mężczyznę, który mógł stać za przestępczym procederem.

— Okazał się nim 41-letni mieszkaniec powiatu olsztyńskiego, który usłyszał 16 zarzutów kradzieży, trzy zarzuty kradzieży z włamaniem, zarzut zniszczenia mienia, a także trzy zarzuty niestosowania się do sądowego zakazu kierowania pojazdami mechanicznymi — podała policja.

Łupem sprawcy padały nie tylko sprzęty elektroniczne, meble, odzież i artykuły budowlane należące do osób prywatnych, ale także wyposażenie techniczne dróg i torowisk, tj. bariery ochronne, żeliwne włazy, znaki drogowe, stalowe liny, poręcze, pręty zbrojeniowe, kable i przewody, będące własnością firm i instytucji.

Ustalono również, że mężczyzna trzykrotnie wsiadł za kierownicę auta, pomimo - obowiązującego go - sądowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Ponadto zniszczył cudze mienie, przecinając m.in. kabel elektryczny czy przewód zasilający pompę.

Łącznie przedstawiono mu 23 zarzuty, a suma strat, które spowodował, została oszacowana na ponad 300 tysięcy złotych.

Został objęty policyjnym dozorem. Policjanci odzyskali część skradzionych przedmiotów o wartości ponad 130 tysięcy złotych. Akt oskarżenia w tej sprawie został skierowany do olsztyńskiego sądu.

Za kradzież, zniszczenie mienia i niestosowanie się do orzeczonych środków karnych grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności, a za kradzież z włamaniem - do lat 10 więzienia.

źródło: PAP/ Marcin Boguszewski