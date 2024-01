Kwiat Jabłoni wystąpi w maju w Kortowie!

Na kortowiadowej scenie wystąpi Kwiat Jabłoni!

Kwiat Jabłoni to wyjątkowy duet – Kasia i Jacek Sienkiewiczowie, uzdolnione, folk-popowe rodzeństwo, od 2018 roku nieustannie oczarowuje i zdobywa kolejnych fanów. Od 2019 roku, kiedy słuchacze zakochali się w płycie „Niemożliwe” właściwie ciągle wydają kolejne płyty i koncertują. W swojej karierze wystąpili chociażby na Open’er Festival czy Pol’and’Rock Festival, ale także na Kortowiadzie – przed dwoma laty zaczarowali publiczność na Plaży Kortowskiej. Teraz, niedługo po wydaniu kolejnej płyty, „Pokaz Slajdów”, powrócą nad Jezioro Kortowskie!

W styczniu pojawią się jeszcze 2 ogłoszenia

Kolejne informacje na temat tegorocznej Kortowiady zostaną ujawnione 16 stycznia, jak zawsze o 12:00.

W sprzedaży są karnety z drugiej puli oraz atrakcyjny merch

Zainteresowani, którzy nie nabyli jeszcze karnetów na Kortowiadę 2024, nadal mogą to zrobić – wystarczy odwiedzić stronę internetową www.bilety.kortowiada.pl . Bluzy, koszulki i inne gadżety z kolekcji FUTURE dostępne są w sklepie internetowym organizatora www.kortowo.store