Coraz więcej imprez w Hali Urania. Kto wystąpi w Olsztynie? [GALERIA]

Występy gwiazd, prezentacje sportowców i nieziemskie pokazy tańca. Wszystko to widziała Urania podczas swojego pierwszego, oficjalnego dnia funkcjonowania. To własnie wtedy, hala ponownie otworzyła drzwi przed artystami i zawodnikami. Czy teraz będzie tętnić życiem?

Za nami benefis wyremontowanej Hali widowiskowo-sportowej. Urania oficjalnie weszła w swój nowy etap. Prezydent Olsztyna wspólnie z marszałkiem województwa warmińsko-mazurskiego zakończyli trwający wiele miesięcy remont i otworzyli obiekt.

— Remont Uranii to oczekiwanie, pragnienie i marzenie mieszkańców Olsztyna. Wreszcie mogę powiedzieć, że się spełniło. Wiedziałem, że musimy zdobyć środki na to, żeby przywrócić blask tej wspaniałej arenie, której zawdzięczamy wiele tak wspaniałych chwil. Realizacja tego projektu była jednym z priorytetowych wyzwań, jakie postawiłem przed sobą i moimi współpracownikami — mówił prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz podczas uroczystości otwarcia hali.

Prezydent wspomniał, że ta inwestycja nie byłaby możliwa bez współpracy z zarządem województwa i całym Urzędem Marszałkowskim.

— Bardzo miło was tutaj znowu widzieć. Spełniło się nie tylko moje marzenie, ale wszystkich mieszkańców Olsztyna i regionu — zaznaczył marszałek Marcin Kuchciński — Jako zarząd województwa nigdy nie mieliśmy wątpliwości, że trzeba przekonywać i pozyskiwać fundusze na modernizacje naszej Uranii. Ziściło się coś, co parę lat temu wydawało się niemożliwe. Wiem, że będę spotykał w tej hali aktorów i sportowców, ale każdego dnia chciałbym spotykać tutaj was — mieszkańców Olsztyna i województwa warmińsko-mazurskiego — dodał marszałek Kuchciński.

Sprawdzamy zatem, kto w najbliższych miesiącach pojawi się w hali, by zapewnić mieszkańcom Olsztyna i nie tylko, rozrywkę czy kulturalne doznania.

Wśród wydarzeń, które mają zostać zrealizowane w wyremontowanej Hali Urania ogłoszono już:

Golec uOrkiestra „Koncert Kolęd i Pastorałek" - 21 stycznia

Piotr Rubik „Niech mówią że to nie jest miłość” - 23 lutego

Koncert Muzyki Filmowej - 9 marca

Teatr 6. Piętro ze spektaklem „Szkło Kontaktowe w trasie!" - 17 marca

Polska Noc Kabaretowa - 24 kwietnia

Visual Concert - Koncert Muzyki Filmowej i Epickiej - 20 kwietnia

Z niecierpliwością czekamy na kolejne ogłoszenia!