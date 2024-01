WIELKIE FUNDUSZE, WIELKIE ZMIANY

Ostanie lata przyczyniły się do wyraźnego rozwoju gospodarczego Warmii i Mazur. Duża w tym zasługa Funduszy Europejskich, które miały istotny wpływ na kluczowe inwestycje w regionie. Jako region mieliśmy do dyspozycji w latach 2014-2020 kwotę 1 mld 728 mln euro. To ogromne pieniądze, które bez wątpienia zmieniły nasze województwo, stając się motorem zmian na Warmii i Mazurach.