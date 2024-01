Każde euro jest na wagę złota

— Panie marszałku, kończąca się perspektywa unijna dla Warmii i Mazur, to najlepszy moment na pytanie: ile, jako województwo, dzięki niej zyskaliśmy?

— Wsparcie europejskie jest dla naszego województwa nie do przecenienia. Mogę śmiało powiedzieć, że dziś nie wyobrażam sobie sytuacji, w której Polska nie należy do Unii Europejskiej. Miniona perspektywa pozwoliła nam na dokonanie dużych, potrzebnych i co za tym idzie, mocno rozwijających nasz region, inwestycji. I to w każdej dziedzinie. Wybudowaliśmy drogi, rozbudowywaliśmy i doposażyliśmy szpitale, powstały ścieżki rowerowe, a rekordowa kwota pozwoliła na modernizację hali Urania, która była tak potrzebna Olsztynowi i jej mieszkańcom. Fundusze Europejskie są obecne niemal na każdym etapie naszego życia, zaczynając od ochrony środowiska, przez turystykę, edukację, kończąc na wsparciu innowacji i biznesu. Ostatnie lata oceniam jako niezwykle udane.

— A czy można wobec tego oszacować, ile pieniędzy jako region dostaliśmy z Unii Europejskiej przez te wszystkie lata?

— Województwo warmińsko-mazurskie korzysta ze środków unijnych już od 20 lat. Na wyobraźnię działa sam fakt, że trafiło do nas blisko 40 mld zł, a 1 mld 800 mln euro trafi w kolejnej perspektywie 2021-2027, którą wynegocjowaliśmy i na którą z otwartymi ramionami czekamy. Najwyższy poziom płatności środków polityki spójności na 1 mieszkańca w latach 2004-2021 zaobserwowano właśnie w naszym województwie. Było to 23,1 tys. zł na mieszkańca. Do końca 2021 r. wykorzystaliśmy środki polityki spójności o łącznej wartości 31 796,5 mln zł. To robi wrażenie. Każde euro jest dla naszego województwa na wagę złota, dlatego też wydając je, oglądamy je co najmniej dwa razy z każdej strony. Dzięki temu mam pewność, że lokujemy te pieniądze tam, gdzie są potrzebne i przy tym bardzo mądrze.

— Często nie zdajemy sobie sprawy, że właśnie z tych środków, o których pan mówi, korzysta biznes, samorządy, szpitale, szkoły czy instytucje kultury.

— Środki europejskie są wśród nas, dosłownie na wyciągnięcie ręki. Myślę, że każdy z nas w większy czy mniejszy sposób poczuł moc tych pieniędzy i je docenia. Dzięki nim gramy przecież na orlikach, mamy zrobioną termomodernizację w szkołach czy nowocześnie wyposażone szpitale, ale również korzystamy z szeregu projektów, np. w urzędach pracy. Ci, którzy prowadzą biznes, mogą liczyć na szkolenia czy dotacje. Wachlarz powstałych dzięki funduszom możliwości jest naprawdę duży.

— Na ile środki unijne są katalizatorem postępu, rozwoju Warmii i Mazur, bo spotkałem się z szacunkami, że w latach 2004-2020 na Warmii i Mazurach Fundusze Europejskie przyspieszyły tempo wzrostu gospodarczego o blisko 25 procent?

— Tak naprawdę sam pan redaktor zauważył, że gospodarka Warmii i Mazur ma się coraz lepiej i jestem pewny, że z roku na rok — zwłaszcza dzięki tym pieniądzom — będziemy ją rozpędzać. Wśród priorytetowych kierunków wsparcia w przyszłej perspektywie znalazły się: gospodarka i cyfryzacja, energia, środowisko i klimat, transport, edukacja, rynek pracy, zdrowie, kultura i turystyka oraz obszary miejskie. Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur mają się także przyczynić do zielonej, cyfrowej i gospodarczej transformacji regionu. My jesteśmy gotowi do pracy i realizacji tych założeń.

— Środki europejskie są często szansą dla młodszego pokolenia, które dziś jest niezwykle kreatywne, pomysłowe i chce podążać własną ścieżką – chociażby biznesową. Czy ogłaszane przez samorząd województwa konkursy będą skierowane równieżdo niego?

— Oczywiście. Fundusze unijne to nie tylko tzn. twarde inwestycje, ale również pieniądze dla przedsiębiorców. Pieniądze przyznawane są przede wszystkim w celach rozwojowych oraz inwestycyjnych. Otrzymane fundusze można więc przeznaczyć na rozwój swojej firmy, ale także na rozwój swoich pracowników. Myślę, że dziś o wiele łatwiej niż na początku można się starać o te środki i warto to robić. Mamy dostęp do wszelkiego rodzaju materiałów szkoleniowych oraz wiedzy doświadczonych pracowników w urzędach, którzy wyjaśnią nam cały proces. Ostatnio film samorządu województwa „Fundusze Europejskie... łatwiej po nie sięgnąć” zdobył pierwsze miejsce podczas 14. edycji konkursu spotów reklamowych „Fundusze Europejskie w kadrze” w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Camerimage. To dla nas ważne wyróżnienie, bo w rolę aktorów wcielili się ci, którzy sami korzystają z Funduszy Europejskich, a więc wiedzą, do czego zachęcają. Tej nagrodzie przyświeca hasło, że po Fundusze Europejskie łatwiej sięgać, niż o nich mówić. Ale my oczywiście nie spoczywamy na laurach. Cały czas intensywnie pracujemy, aby fundusze w naszym regionie były wdrażane jak najsprawniej. W województwie mamy punkty informacyjne, gdzie zupełnie bezpłatnie można porozmawiać ze specjalistą i dowiedzieć się, na jakie wsparcie można otrzymać dofinansowanie. Początek roku to zawsze dobry moment na start i wzmożone działanie. Gorąco do tego zachęcam.



Marta Wnuk przedstawicielka Komisji Europejskiej, Dyrekcja ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej: Od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, dzięki funduszom polityki spójności UE, województwo warmińsko-mazurskie odnotowało znaczący wzrost regionalnego PKB per capita — z 39 proc. średniej unijnej w 2004 r. do 50 proc. w 2020 r.

To świadczy o ogromnym wysiłku rozwojowym, jaki podjął region w ciągu tych lat. Gospodarka Warmii i Mazur, ściśle związana z bogatymi zasobami naturalnymi i malowniczym krajobrazem, wykorzystuje swój endogeniczny potencjał, opierając się na inteligentnych specjalizacjach, które stanowią fundament konkurencyjności regionu.

W latach 2014-2020 dzięki Funduszom Europejskim udało się zmodernizować 187 km dróg oraz wesprzeć rozwój 1730 jednostek wytwarzających energię z odnawialnych źródeł. Kolejnym ważnym efektem zaangażowania funduszy z polityki spójności było wsparcie dla 4933 przedsiębiorstw oraz stworzenie wielu nowych miejsc pracy. Pomoc finansowa dotarła do 77 713 osób bezrobotnych oraz 132 618 uczniów, co pokazuje nasze zaangażowanie nie tylko w rozwój infrastruktury, ale także w inwestycje w kapitał ludzki — kluczowy element rozwoju regionu.

Fundusze Europejskie będą nadal odgrywać kluczową rolę w rozwiązywaniu wyzwań regionu i wykorzystywaniu jego wewnętrznego potencjału. W nowym programie regionalnym przeznaczono ponad 2,1 mld euro na dalszą transformację Warmii i Mazur. W ramach Europejskiego Zielonego Ładu priorytetem są projekty o pozytywnym wpływie na środowisko, które skupiają się na rozwiązaniach niskoemisyjnych oraz łagodzą przyczyny i skutki zmian klimatycznych w nowoczesny i innowacyjny sposób. Również małe i średnie przedsiębiorstwa otrzymają wsparcie w zakresie cyfryzacji i automatyzacji procesów lub na zwiększenie efektywności energetycznej i dostosowanie ich do gospodarki o obiegu zamkniętym.