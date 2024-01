Fundusze Europejskie są na wyciągnięcie ręki, ale najpierw trzeba mieć pomysł. Potem warto zapukać do drzwi Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, gdzie konsultanci doradzą nam, z jakiego działania będzie można otrzymać dofinansowanie, żeby realizować projekt. Procedura ubiegania się o dofinansowanie zamyka się w ośmiu krokach, które przedstawiamy na podstawie publikacji Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej „Od pomysłu do działania. Jak zdobyć pieniądze na projekt”.

KROK 1 — OKREŚL POTRZEBY

Na początku najważniejszy jest pomysł. Zanim zaczniesz działać, musisz wiedzieć, na co potrzebujesz pieniędzy i jaki cel chcesz dzięki nim osiągnąć. Największe szanse na sukces mają te przedsięwzięcia, które wynikają z potrzeb Twojej firmy lub instytucji, wpisują się w działalność Twojego podmiotu, a także bazują na Twojej wiedzy i doświadczeniu. Spójrz na Fundusze Europejskie jak na narzędzie zmian, a nie cel sam w sobie.

KROK 2 — OCEŃ SWOJE SZANSE

Masz już pomysł. Zorientuj się, jakie są możliwości dofinansowania. Wybierz się w tym celu do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. W naszym regionie znajdziesz je w Olsztynie i Elblągu. Zapytaj konsultantów PIFE, czy Twój projekt kwalifikuje się do dofinansowania oraz czy i jaki wkład własny jest wymagany. Jak wypełnić wniosek, a także w jaki sposób i kiedy go złożyć. A wszystko to bezpłatnie. Adresy e-mailowe oraz telefony znajdziesz na stronie www.funduszeeuropejskie.warmia.mazury.pl

KROK 3 — DOTACJA CZY POŻYCZKA?

Fundusze Europejskie to nie tylko dotacje. Na projekt możesz także dostać np. unijną pożyczkę lub kredyt na korzystnych warunkach. Warto też zastanowić się nad realizacją pomysłu w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP) w połączeniu z Funduszami Europejskimi. Może okazać się, że będzie to tańsze i da lepsze efekty. Więcej informacji znajdziesz na Platformie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (www.ppp.gov.pl).

KROK 4 — ZOBACZ, KIEDY BĘDZIE NABÓR

Każdy nabór wniosków ma swój określony termin. Znajdziesz go na stronie www.funduszeeuropejskie.warmia.mazury.pl. Tam również opublikowany jest harmonogram planowanych naborów, który jest aktualizowany nie rzadziej niż na koniec każdego kwartału. Nabór, który Cię interesuje, będzie ogłoszony dopiero za kilka tygodni? Nic nie szkodzi, możesz już teraz ubrać swój pomysł w projekt, zbierać potrzebne dokumenty i przygotowywać się do złożenia wniosku.

KROK 5 — PRZYGOTUJ DOKUMENTY

Wróć na chwilę do kroku pierwszego, czyli potrzeb oraz działań, dzięki którym będziesz mógł je zaspokoić:

— stwórz harmonogram działań,

— oszacuj koszty i przedstaw je w formie kosztorysu,

— dobierz zespół projektowy,

— zastanów się, jak wypromujesz swój projekt.

Znajdź twarde argumenty, które uzasadnią, że Twój projekt jest potrzebny i użyteczny. Dopasuj optymalne działania, które doprowadzą Cię do założonego celu. Pomyśl, co zrobić, by produkty i usługi, które powstaną w trakcie projektu, miały najwyższą jakość, i co bardzo ważne, działania były efektywne kosztowo. Pamiętaj, że nie ma jednej, uniwersalnej metody planowania projektów, bo każdy z nich jest inny i ma swoją specyfikę.

KROK 6 — ZŁÓŻ WNIOSEK

Jeśli nabór wniosków jest już ogłoszony, przeanalizuj dokładnie jego dokumentację. Jeszcze raz upewnij się, że Twój projekt wpisuje się w założenia danego naboru. Koniecznie zapoznaj się z instrukcją wypełniania wniosku i postępuj zgodnie z nią. Pamiętaj, że wniosek wypełniasz w specjalnym systemie informatycznym. Nie ma potrzeby dostarczania papierowych wersji dokumentów. Złożyłeś już wniosek? Uzbrój się w cierpliwość, bo teraz trafi on do oceny. Jeśli projekt spełnia w wystarczającym stopniu kryteria wyboru projektów, to odpowiednia instytucja podejmie decyzję, że może on dostać wsparcie. Często zdarza się jednak, że eksperci proszą o dodatkowe wyjaśnienia czy też dosłanie jakichś informacji lub dokumentów. Bądź na to przygotowany.

KROK 7 — PODPISZ UMOWĘ

Twój wniosek otrzymał pozytywną ocenę i pomysł został zakwalifikowany do udzielenia wsparcia? Gratulacje! Teraz czas na podpisanie umowy. Wcześniej jednak musisz zgromadzić potrzebne załączniki. Ich dokładna lista znajduje się w regulaminie wyboru projektów.

KROK 8 — REALIZUJ PROJEKT

Projekt realizuj zgodnie z założeniami przedstawionymi we wniosku. Przestrzegaj też powszechnie obowiązujących zasad dotyczących unijnych projektów. Twoim partnerem w realizacji i rozliczaniu projektu będzie instytucja, z którą podpiszesz umowę. Wraz z zamknięciem i rozliczeniem projektu rozpoczyna się okres jego trwałości. Co to oznacza? Od tego momentu liczy się czas, kiedy musisz utrzymać zakładane efekty projektu.

Tu wiedzą wszystko o unijnej pomocy

Jak ubiegać się o pomoc, na jakie projekty można uzyskać unijne dofinansowanie – to wiedzą w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich. Co istotne, pomoc, którą oferują pracownicy punktów, jest całkowicie bezpłatna. Do dyspozycji beneficjentów jest dziewięciu konsultantów, którzy na co dzień pracują w punktach w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie oraz w filii w Elblągu, a dodatkowo świadczą usługi podczas działania tzw. mobilnych punktów informacyjnych. Funkcjonują one na zasadzie dyżurów konsultantów w poszczególnych gminach i te wyjazdowe spotkania cieszą się dużym zainteresowaniem społeczności lokalnej, bo wiele osób woli bezpośrednie spotkania niż kontakt telefoniczny czy e-mailowy.

Zakres usług sieci punktów jest bardzo szeroki. Ich pracownicy informują m.in. o możliwości uzyskania dofinansowania z Funduszy Europejskich. Osobom fizycznym zainteresowanym udziałem w realizowanych przez innych beneficjentów projektach współfinansowanych ze środków europejskich (np. szkolenia, kursy zawodowe) konsultanci poszukają aktualnych ofert i przedstawią niezbędne informacje.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich to miejsce, w którym można uzyskać informacje również o atrakcyjnych pożyczkach. Co najważniejsze, pomoc, którą oferują pracownicy punktów, jest całkowicie darmowa.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie



Urząd Marszałkowski

Województwa Warmińsko-Mazurskiego

ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn



Godziny pracy punktu:

poniedziałek 8.00-18.00,

wtorek-piątek 7.30-15.30

e-mail: pife.olsztyn@warmia.mazury.pl



Telefony do konsultantów:

89 512 54 82, 89 512 54 83, 89 512 54 84,

89 512 54 85, 89 512 54 86, 89 512 54 89

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu



Urząd Marszałkowski

Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Biuro Regionalne w Elblągu

ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg



Godziny pracy punktu:

poniedziałek 8.00-18.00,

wtorek-piątek 7.30-15.30

e-mail: pife.elblag@warmia.mazury.pl



Telefony do konsultantów:

55 620 09 13

55 620 09 14

55 620 09 16