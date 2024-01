Podsumowanie noworocznego weekendu na drogach Warmii i Mazur

Bartoszyce



W piątek (29 grudnia) przed godz. 13:00 w Spytajnach na drodze relacji Bartoszyce – Górowo Iławeckie doszło do wypadku drogowego. 57-latek, który kierował oplem z nieustalonych na tą chwilę przyczyn stracił panowanie nad autem, które przejechało przez przeciwległy pas ruchu i wjechało do rowu. Mężczyzna jechał z pasażerkę. Oboje trafili do szpitala, mają poważne obrażenia. Mężczyzna był trzeźwy. Policjanci wykonali oględziny miejsca wypadku i zabezpieczyli opla na parkingu strzeżonym. Dochodzenie pomoże w wyjaśnieniu przyczyn tego zdarzenia.

W niedzielę (31 grudnia) w Wiatrowcu w gminie Sępopol policjanci z Referatu Ruchu Drogowego zmierzyli prędkość audi. Był to pomiar odjeżdżającego samochodu, którego kierowca nabierał prędkości nie zwracając uwagi na obszar zabudowany. Miernik wskazał 107 km/h, a więc o 57 km/h za szybko. Przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h, w tym szczególnym obszarze, wiąże się z utratą prawa jazdy na 3 miesiące. 24-letni mieszkaniec powiatu pszczyńskiego przez najbliższe 3 miesiące nie będzie mógł prowadzić auta. Dodatkowo za wykroczenie przekroczenia dozwolonej prędkości został ukarany mandatem, który wyniósł 1500 złotych, a 13 punktów karnych trafiło na konto mężczyzny.

Pierwszy dzień Nowego Roku, dla 32-latka z powiatu mrągowskiego okazał się być ostatnim dniem z prawem jazdy. Mężczyzna stracił dokument, po tym jak zatrzymali go policjanci na ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach. Informację o tym, że kierowca audi jest pijany otrzymali od odpowiedzialnej osoby, która nie pozostała obojętna wobec faktu wcześniejszego picia alkoholu przez 32-latka, któremu

nie przeszkodziło to wsiąść za kierownicę i odjechać. Konsekwencją zachowania mężczyzny, oprócz utraty prawa jazdy w 12 kategoriach, będzie proces karny.

Braniewo

Noworoczny weekend na drogach powiatu braniewskiego przebiegł w miarę spokojnie. Od 29 grudnia 2023 r. do 01.01.2024 r. policjanci interweniowali w związku z dwoma kolizjami. Do pierwszej kolizji doszło w sobotę (30 grudnia) w Braniewie, gdzie kierująca pojazdem osobowym BMW nie ustąpiła pierwszeństwa dla jadącego motorowerzysty. Kierujący nie odnieśli żadnych obrażeń ciała. Na 27-letnią sprawczynię nałożono mandat karny w wysokości 1100 złotych, a 55-latkowi policjanci musieli zatrzymać dowód rejestracyjny motoroweru.

Druga kolizja miała miejsce w gm. Pieniężno, gdzie 19-letnia kierująca nie dostosowała prędkości do panujących warunków na drodze, w wyniku czego wjechała do przydrożnego rowu. Kobieta nie odniosła żadnych obrażeń ciała – podróżowała sama. Z uwagi na uszkodzenia pojazdu, policjanci musieli zatrzymać dowód rejestracyjny pojazdu. W stosunku do kobiety policjanci zastosowali pouczenie.

W trakcie noworocznego weekendu funkcjonariusze skontrolowali 103 uczestników ruchu drogowego. 38 kontroli spowodowanych było przekroczeniem dopuszczalnej prędkości, w tym 14 w rejonie przejść dla pieszych. Policjanci ujawnili łącznie 72 wykroczenia - zastosowali 12 pouczeń, 65 kierujących ukarali mandatem karnym. Zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego zakończyło się 11 kontroli drogowych.

Na 316 badań stanu trzeźwości nie ujawniono żadnego przypadku kierowania pod działaniem alkoholu.

Działdowo



W Działdowie na ulicy Grunwaldzkiej kierujący pojazdem marki VW Golf uderzył w zaparkowany na parkingu pojazd marki Mazda. Zdarzenie miało miejsce w sobotę (30 grudnia). Skierowany na miejsce patrol ruchu drogowego kierującego golfem 74-latka ukarał mandatem karnym.

Do podobnego zdarzenia w tym samym dniu doszło na ulicy Olsztyńskiej w Działdowie. Na parkingu przyległym do kompleksu placówek handlowych kierujący audi 18-latek wykonując manewr cofania uderzył w stojący pojazd marki VW Golf. Także w tym przypadku sprawcę zdarzenia policjanci ukarali mandatem karnym.

Ełk



Kontrole trzeźwości, zwłaszcza w okresach świątecznych, są wzmożone, aby minimalizować ryzyko wypadków i innych zagrożeń na drogach. I widać, że jest potrzeba takich działań, bo bilans nietrzeźwych kierowców na drogach 01.01.2024 r. budzi niepokój. W wyniku policyjnych kontroli w ten dzień policjanci z Ełku zatrzymali aż 5 kierowców, którzy wyjechali na drogi, mimo że wcześniej pili alkohol. Niechlubnym rekordzistą z tego grona był 29-latek. Mężczyzna został zatrzymany przed godziną 4:00 w centrum Ełku i miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Jeździł po mieście w poszukiwaniu otwartego sklepu.

Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut kierowania pojazdem w stanie w stanie nietrzeźwości.

Gołdap



W piątek (29 grudnia) kilka minut przed godziną 12:00 na ulicy Wojska Polskiego w Gołdapi policjanci ruchu drogowego zauważyli rowerzystę. Jego bardzo niepewny tor jazdy zwrócił uwagę funkcjonariuszy. Mundurowi postanowili skontrolować stan trzeźwości prowadzącego jednoślad. W trakcie badania okazało się, że 69-letni cyklista ma ponad promil alkoholu w organizmie. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, za to wykroczenie grozi mu grzywna w wysokości 2500 złotych.

Nowy rok zaczął się dla gołdapskich policjantów pracowicie. W poniedziałek (01 stycznia) kilkanaście minut po godz. 8:00 oficer dyżurny został poinformowany o zdarzeniu drogowym z udziałem kierującego motorowerem we Wróblu. Na miejsce natychmiast skierowano policjantów wydziału kryminalnego. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy pracujących na miejscu zdarzenia wynikało, że 52-letni kierujący motorowerem stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z drogi i uderzył w barierkę ochronną mostu. W wyniku zdarzenia mężczyzna doznał obrażeń i został przetransportowany do szpitala. Wstępne badanie stanu trzeźwości wykazało, że w organizmie 52-latka znajduje się ponad promil alkoholu w organizmie. Funkcjonariusze przesłuchali świadków oraz przeprowadzili oględziny miejsca wypadku i zabezpieczyli ślady. Dodatkowo po wylegitymowaniu okazało się, że sprawca tego zdarzenia jest poszukiwany przez organy ścigania.

Tego samego dnia (01 stycznia) kilkanaście minut po godzinie 22:00 policjanci patrolujący ulicę Mazurską w Gołdapi zatrzymali do kontroli kierującego osobowym oplem. Uwagę mundurowych zwrócił zygzakowaty tor jazdy pojazdu przekraczający środkową oś jezdni. Już podczas legitymowania i wstępnej rozmowy z 33-letnim kierującym policjanci wyczuli zapach alkoholu. Przeprowadzone badanie stanu trzeźwości wykazało prawie 2 promile alkoholu w jego organizmie. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę do wyjaśnienia sprawy w policyjnym areszcie.

Iława



Pierwszego kierującego policjanci zatrzymali w sobotę (30 grudnia) kilka minut po godzinie 11:00. Funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o rowerzyście, który jedzie całą szerokością jezdni, bo każdy z nas wie, że bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa. Funkcjonariusze natychmiast pojechali we wskazanym kierunku, gdzie zastali 55 – latka. Przypuszczenia świadka okazały się słuszne. Badanie alkomatem wskazało ponad promil alkoholu w organizmie. Mężczyzna za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem w wysokości 2500 zł.

Natomiast po godzinie 16:00 policjanci zostali poinformowani o samochodzie w rowie. Funkcjonariusze pojechali na miejsce, gdzie potwierdzili zgłoszenie, ale na miejscu nikogo nie zastali oprócz rozbitego auta. W trakcie czynności policjanci ustalili właściciela samochodu. Okazało się, że jego pracownik wykorzystując nieobecność właściciela auta zabrał go z posesji i chciał odwieźć koleżankę do domu nic mu o tym nie mówiąc. Jednak wszystko wyszło na jaw, gdyż wjechał do rowu. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. Jak ustalili policjanci 28 – latek zabrał w celu krótkotrwałego użycia citroena i na zmianę z 24 – letnim znajomym nim kierował. W trakcie czynności okazało się, że młodszy z mężczyzn nie dostosował umiejętności oraz prędkości do warunków drogowych wprowadził pojazd w poślizg i wjechał do przydrożnego rowu. Policjanci ustalili, że obaj kierowcy nie mieli uprawnień do kierowania samochodem za to mieli po 2 promile alkoholu w organizmie.

Tymczasem w niedzielę (31 grudnia) po godzinie 13:00 w Jędrychowie policjanci podczas pomiaru prędkości zatrzymali kierującego citroenem. 44 – latek w terenie zabudowanym jechał z prędkością 101 km/h. W związku z powyższym mężczyzna stracił prawo jazdy na najbliższe 3 miesiące, został ukarany mandatem w wysokości 1500 zł a jego konto powiększyło się o 13 pkt. karnych.

Olecko



W sobotę (30 grudnia) chwilę przed godz. 15:00 do oficera dyżurnego oleckiej jednostki wpłynęło zgłoszenie dotyczące drzewa, które przewróciło się na jadący samochód w miejscowości Gąski na drodze krajowej nr 65. Po dotarciu na miejsce stwierdzono, że część drzewa przewróciło się na drogę i spadło na jadącego osobowego citroena, blokując przy tym część jezdni. Na szczęście kierujący 50-latek nie odniósł obrażeń. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Na czas prowadzenia działań ruch odbywał się wahadłowo.

W niedzielę (31 grudnia) przed północą w miejscowości Sulejki gm. Świętajno policjanci ruchu drogowego zatrzymali do kontroli kierującego motorowerem. W trakcie przeprowadzanych czynności mundurowi wyczuli alkohol od 45-letniego mężczyzny. Sprawdzenie stanu trzeźwości wykazało w jego organizmie ponad 1,5 promila alkoholu. Ponadto po sprowadzeniu mężczyzny w systemach informatycznych okazało się, że posiada on dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów wydany przez sąd.

W Nowy Rok (01 stycznia) o godz. 21:00 policjanci pracowali przy zdarzeniu drogowym w miejscowości Ślepie. Mundurowi ustalili, że kierujący osobowym audi jadąc z Olecka w kierunku Ełku na łuku drogi nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, w wyniku czego wpadł w poślizg i zjechał do przydrożnego rowu przewracając się na bok. Samochodem podróżowały 3 osoby, które nie odniosły żadnych obrażeń. 47-letni kierujący za spowodowanie kolizji drogowej został pouczony.

Policjanci oleckiej komendy w ten sylwestrowo – noworoczny weekend podjęli łącznie 40 interwencji.

Olsztyn



W Nowy Rok (01 stycznia) wieczorem policjanci pracowali na miejscu zdarzenia drogowego na trasie Tuławki-Gady w gminie Dywity. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 27-letni kierujący citroenem nie dostosował prędkości do warunków ruchu, stracił panowanie nad autem, zjechał na pobocze i uderzył w przydrożne drzewo. W wyniku zdarzenia do szpitala trafiła pasażerka osobówki. Badanie policyjnym alkomatem wykazało, że kierowca był trzeźwy. Trwa wyjaśnianie wszelkich przyczyn i okoliczności tego zdarzenia drogowego.

W noworoczną noc doszło do tragicznego wypadku na DK 57 w pobliżu m. Labuszewo w gminie Biskupiec. Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że kierujący osobowym hyundaiem na łuku drogi z nieznanych na ten moment przyczyn stracił panowanie nad autem, uderzył w drzewo, a następnie zjechał do przydrożnego rowu. Niestety, na skutek poniesionych obrażeń, 38-letni kierujący zmarł. Ponadto do szpitala trafił 33-letni pasażer auta. Sprawdzenie w systemach informatycznych wykazał, że kierowca nie miał uprawnień do kierowania pojazdami. Droga w tym miejscu była zablokowana przez kilka godzin, policjanci wyznaczyli objazdy. Funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora wyjaśniają wszelkie okoliczności i przyczyny tego tragicznego zdarzenia.

Tej samej nocy, policjanci na jednej z ulic Olsztynka postanowili zatrzymać osobowego opla do kontroli drogowej. Jej powodem był styl jazdy kierującego, który wskazywał, że może być on nietrzeźwy. Za kierownicą auta siedział 22-letni mężczyzna. Badanie policyjnym alkomatem potwierdziło przypuszczenia funkcjonariuszy. W organizmie kierującego krążył ponad 1 promil alkoholu. Ponadto po sprawdzeniu w systemach informatycznych wyszło na jaw, że mężczyzna w ogóle nie powinien znaleźć się za kierownicą auta, gdyż nie ma do tego uprawnień. Policjanci z interwencji sporządzili dokumentację, która trafi do sądu. Za kierowanie autem w stanie nietrzeźwości grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, sądowy zakaz kierowania pojazdami oraz wysoka grzywna. Kierowanie pojazdem bez wymaganych uprawnień jest to wykroczenie, za które grozi kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywna nie niższa niż 1500 złotych, a także zakaz prowadzenia pojazdów.

W Sylwestra (31 grudnia) wieczorem policjanci pracowali na miejscu kolizji w rejonie skrzyżowania ul. Płoskiego i Witosa w Olsztynie. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 36-letnia kierująca renault nie ustąpiła pierwszeństwa i uderzyła w audi, a następnie doszło do zdarzenia z innym pojazdem. Na szczęście nikt nie trafił do szpitala. Ostatecznie 36-latka za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym została ukarana mandatem w kwocie 1500 złotych. Na jej konto wpłynie także 10 punktów karnych.

Ostróda



W piątek (29 grudnia) na drodze S7 na wysokości miejscowości Bagienisko w kierunku Gdańska doszło do zdarzenia drogowego z udziałem dwóch pojazdów. Pracujący na miejscu policjanci ustalili, że 45-letni kierujący osobowym roverem nie zachował należytej ostrożności podczas wykonywania manewru wyprzedzania i doprowadził do zderzenia z pojazdem marki Citroen. Uczestnicy zdarzenia nie wymagali hospitalizacji. Sprawcę kolizji ukarano mandatem karnym.

Tego samego dnia w Ostródzie na ul. Jaracza doszło do kolizji drogowej, w której 57-letni kierujący pojazdem marki opel wykonując manewr cofania uderzył w pojazd marki BMW. Mężczyzna został ukarany mandatem karnym. W trakcie sprawdzeń w systemach policyjnych okazało się, że sprawca kolizji kierował pojazdem bez uprawnień. Policjanci sporządzili dokumentację do wniosku o ukaranie do sądu.

W sobotę (30 grudnia) po godzinie 7:00 na ul. Drwęckiej w Ostródzie patrol Referatu Ruchu Drogowego zatrzymał do kontroli drogowej osobowego forda. Jak się okazało 31-latek kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości. Badanie wykazało obecność ponad pół promila alkoholu w jego organizmie. Policjanci zatrzymali prawo jazdy mężczyzny, a jego pojazd został zabezpieczony na policyjnym parkingu.

W niedzielę (01.01.2024 r.) na drodze S7 na wysokości miejscowości Piławki w gminie Miłomłyn doszło do zdarzenia drogowego, w którym kierowca osobowej mazdy uderzył w bariery energochłonne. Jak się okazało, 24-latek kierował w stanie nietrzeźwości. Badanie alkomatem wykazało obecność prawie 1,5 promila alkoholu w jego organizmie.

Tego samego dnia w Ostródzie na ul. Zamkowej, policjanci ostródzkiej drogówki zatrzymali do kontroli drogowej kierującą samochodem osobowym marki Volvo. Badanie stanu trzeźwości 36-latki wykazało obecność ponad 1 promila alkoholu w jej organizmie. Zatrzymane zostało jej prawo jazdy, a pojazd przekazano osobie wskazanej.

Policjanci skontrolowali ogółem 167 uczestników ruchu drogowego. Za popełnione wykroczenia nałożyli łącznie 72 mandaty karne oraz zastosowali 57 pouczeń. Funkcjonariusze przeprowadzili aż 802 badań stanu trzeźwości.

Pisz



Pomimo trudnych momentami warunków drogowych policjanci nie odnotowali żadnego wypadku, a jedynie 4 niegroźne kolizje.

Pierwsze zdarzenie drogowe miało miejsce w niedzielę (31 grudnia) około godz. 22.00 na ul. Wojska Polskiego w Piszu, gdzie środkiem drogi szedł nietrzeźwy mężczyzna. Był to 42-letni mieszkaniec Pisza, który ledwo trzymał się na nogach. Z uwagi na to, że znajdował się w okolicznościach zagrażających jego życiu i zdrowiu zatrzymany został do wytrzeźwienia. Oznacza, to, że noc sylwestrową spędził w policyjnym areszcie. Po wytrzeźwieniu ukarany został mandatem karnym w wysokości 550 złotych za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Informację o drugiej kolizji oficer dyżurny piskiej komendy otrzymał (01 stycznia) przed godz. 18.00. Zdarzenie to miało miejsce na trasie Bemowo- Piskie – Drygały. Kierujący pojazdem marki Volkswagen Passat nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, w wyniku czego zjechał do przydrożnego rowu. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Za spowodowanie kolizji 40-letni kierowca volkswagena ukarany został mandatem.

Kolejne zdarzenie drogowe miało miejsce niespełna trzy godziny później na terenie gminy Ruciane -Nida. W okolicach miejscowości Ładne Pole kierujący samochodem marki Volkswagen uderzył w krowę, która wtargnęła na jezdnię. W zdarzeniu tym nikt nie ucierpiał.

Ostatnia kolizja miała miejsce dzisiejszej nocy (2 stycznia br.). Przed godz. 1.00 w Rucianem- Nidzie kierujący pojazdem marki BMW najechał na drzewo, które przewróciło się na drogę pod naporem śniegu. Nic się nikomu nie stało.

W miniony weekend policjanci zatrzymali też 47-letnią kierującą pojazdem marki Volkswagen, która nie posiadała uprawnień do kierowania oraz 57-letniego motorowerzystę z aktywnym zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Szczytno

W piątkowy ranek (29 grudnia) policjanci pracowali na miejscu zdarzenia drogowego w Kokoszkach, gdzie na drodze krajowej numer 59 doszło do dachowania samochodu. Mundurowi ustalili, że kobieta podróżująca samochodem marki Opel nie dostosowała prędkości do warunków panujących na drodze, w wyniku czego straciła nad nim panowanie i wjechała do przydrożnego rowu. 35-letnia mieszkanka gminy Świętajno była trzeźwa i nie odniosła obrażeń w wyniku zdarzenia. Funkcjonariusze ukarali kobietę mandatem i punktami karnymi za popełnione wykroczenie w ruchu drogowym.

Tego samego dnia popołudniu w Szczytnie doszło do kolejnego zdarzenia drogowego. Policjanci na miejscu ustalili, że 63-letni mieszkaniec Szczytna jadąc ulicą Grudziądzką nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu jadącemu prawidłowo ulicą Łomżyńską 26-letniemu mieszkańcowi gminy Szczytno. Wspólnie z 63-latkiem samochodem podróżowała 59-latka. Uczestnicy zdarzenia drogowego nie odnieśli żadnych obrażeń, a kierowcy byli trzeźwi. Policjanci ukarali mandatem i punktami karnymi mieszkańca Szczytna.

Po godzinie 18:00 oficer dyżurny szczycieńskiej jednostki otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym, które miało miejsce na drodze krajowej numer 57. Pracujący na miejscu funkcjonariusze ustalili, że 48-letni mieszkaniec powiatu przasnyskiego jadąc ze Szczytna w kierunku Nowin uderzył w dzika, który przebiegał przez jezdnię. Samochodem marki Volkswagen podróżowały również 48-latka i 82-latka. Uczestnicy zdarzenia drogowego nie odnieśli żadnych obrażeń, a kierowca był trzeźwy.

W sobotni ranek (30 grudnia) w Narajtach policjanci drogówki zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę samochodu marki Volkswagen. 24-letni mieszkaniec gminy Pasym przekroczył dozwoloną prędkość. Mundurowi ukarali mężczyznę mandatem i punktami karnymi. Jak się okazało, kierowca przekroczył limit punktów przyznawanych za popełniane wykroczenia, w związku z czym policjanci zatrzymali jego prawo jazdy. Ponadto 24-latek otrzymał skierowanie w celu sprawdzenia jego kwalifikacji. W trakcie przeprowadzania czynności mundurowi ujawnili, że kierowca podróżował samochodem niesprawnym technicznie, za co również został ukarany mandatem.

W sylwestrową noc (31 grudnia) po godzinie 2:00 policjanci otrzymali zgłoszenie o kierowcy, który może znajdować się pod działaniem alkoholu i zagraża bezpieczeństwu na drodze w Lemanach. Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze zauważyli samochód marki BMW wskazany w zgłoszeniu, który znajdował się w przydrożnym rowie. Kierowcą był 30-letni mieszkaniec powiatu kętrzyńskiego. Po zbadaniu alkomatem okazało się, że mężczyzna znajduje się w stanie po użyciu alkoholu. Mundurowi zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy i przeprowadzili czynności w związku z popełnionymi przez niego wykroczeniami.

