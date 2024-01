Pożar po wybuchu. Prawie 50 osób rannych

Do 43 wzrosła liczba rannych we wtorkowym rosyjskim ataku na Kijów - poinformował mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko. W wyniku ostrzału zmarła jedna osoba. W efekcie rosyjskiego ataku na stolicę wybuchł pożar w bloku mieszkalnym w dzielnicy sołomiańskiej. Ranne zostały 43 osoby, 37 z nich hospitalizowano.

W ostrzałach uszkodzone zostały też budynki w innych dzielnicach miasta. W Kijowie są problemy z dostawą prądu i wody. Portal Ekonomiczna Prawda pisze też o zakłóceniach w działaniu internetu.

Wzrosła też liczba rannych wskutek ataku na drugie co do wielkości miasto Ukrainy - Charków. Poszkodowanych zostało 45 osób, 38 z nich trafiło do szpitali. 91-letnia kobieta zginęła. Wśród rannych są dzieci.

W Kijowie w ataku lekko ranna została deputowana Kira Rudyk. Parlamentarzystka opublikowała zdjęcia ze swojego zniszczonego mieszkania (http://tinyurl.com/msj8za47).

Prezydent Wołodymyr Zełenski, reagując na kolejny zmasowany rosyjski atak na jego kraj, zapowiedział, że Rosja odpowie za śmierć każdej z ofiar.

Naczelny dowódca ukraińskiej armii gen. Wałerij Załużny poinformował, że we wtorek rosyjska armia zaatakowała Ukrainę łącznie 99 pociskami różnego typu. Strącono 72 cele: 10 z 10 wystrzelonych rakiet hipersonicznych Kindżał, 3 z 3 rakiet manewrujących Kalibr i 59 z 70 wystrzelonych na Ukrainę pocisków manewrujących typu Ch-101, Ch-555, Ch-55. Przechwycono też 35 z 35 dronów bojowych Shahed. (PAP)

