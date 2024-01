Pożar mieszkania w Ostródzie. Do szpitala trafiła kobieta z dwójką dzieci

W wyniku pożaru mieszkania w budynku wielorodzinnym w Ostródzie do szpitala trafili kobieta z dwójką dzieci - podała we wtorek straż pożarna.

Jak podał PAP we wtorek mł. bryg. Marcin Wiśniewski z ostródzkiej straży pożarnej, do pożaru w budynku wielorodzinnym przy ulicy Składowej w Ostródzie doszło ok. 4.30. Ogień pojawił się w mieszkaniu na pierwszym piętrze. W budynku mieszkały cztery rodziny. Próbę ugaszenia ognia podjął jeden z sąsiadów.

Do szpitala z poparzeniami pleców i dłoni trafiła kobieta oraz dwójka jej dzieci. Dzieci nie miały widocznych obrażeń.

Przed przybyciem strażaków na miejsce zdarzenia, rodziny z innych mieszkań zdołały się ewakuować.

Pożar gasili strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie, a także strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostródzie i Idzbarku.(PAP)