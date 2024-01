Tężnie zamiast Stadionu Leśnego? Co o tym myślicie?

Mało kto pamięta, ale Olsztyn przymierzał się kiedyś do bycia uzdrowiskiem. Było to co prawda za kaisera, ale był. Nic z tego ostatecznie nie wyszło (podobnie jak teraz odbudowy Stadionu Leśnego), ale pomysł był i może warto teraz do tego wrócić.

Powstał nawet wtedy przy Koenigstrasse dom zdrojowy, gdzie leczono ludzi zmagających się z chorobami płuc.

Dom dotrwał do naszych czasów, dzięki niezrozumiałej łaskawości dla niego rosyjskich żołnierzy, którzy w 1945 roku spalili całą właściwie obecną Wojska Polskiego. Jak przypuszcza Stanisław Piechocki w książce "Dzieje olsztyńskich ulic" mieściła się tam komendantura wojskowa i może dzięki temu ocalał.

Prawie po drugiej stronie ulicy po Wielkiej Wojnie zbudowano Stadion Leśny, zdaniem wielu najpiękniej położony stadion w Europie, a już na pewno jeden z niewielu położonych w lesie. Stadion wyrósł na moczarach. Niemcy osuszyli teren, specjalnymi przepustami odprowadzali wodę do Łyny. Marzyli nawet o organizacji tu Igrzysk Olimpijskich.

Po wojnie już 15 lipca rozegrano na nim pierwszy po wojnie mecz piłkarski. Potem przyszedł pamiętny sierpień 1960 roku, kiedy na Stadionie Leśnym odbywają się mistrzostwa Polski w lekkoatletyce. Józef Szmidt jako pierwszy człowiek na świecie pokonuje barierę 17 m w trójskoku. Stadion Leśny jest na ustach całej Polski i całego świata sportowego.

Szmidt ustanowił rekord w nieprawdopodobnym stylu, poprawiając go aż o 33 cm. Ile w tym prawdy, że pomogła mu wtedy... żaba? — Prasa to trochę wyolbrzymiła, ale rzeczywiście taka sytuacja miała miejsce — wyjawił kilka lat temu Onetowi były mistrz świata. — Chciałem skakać, a tu, cholera, żaba na rozbiegu. Trochę ją popchnąłem, odskoczyła, ale po chwili wróciła. No to wziąłem ją w ręce, a ta ropucha nasikała na mnie! Zaśmiałem się sam do siebie, rozluźniłem się i podszedłem do swojej próby już bardziej spokojny.

Stadion stał się jedna z ofiar 1989 roku. Próby reanimacji Leśnego nie wychodzą i już raczej nie wyjdą. Zresztą nazywanie tego miejsca Stadionem Leśnym to już tylko kurtuazja wobec pamięci starszych olsztynian. Nikt i nic nie jest już w stanie przywrócić go sportowcom.

Ale czy to znaczy, że nie można przywrócić go mieszkańcom Olsztyna? Na przykład budując w tym miejscu miejskie tężnie? I dom zdrojowy....

Igor Hrywna

fot. 01.01.2024

Czy zbudowanie tężni na dawnym Stadionie Lesnym to dobry pomysł? Tak Nie pokaż wyniki »