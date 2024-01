W minionym roku na Warmii i MazurachGDDKiA na inwestycje drogowe wydała 850 mln zł

Rzeczniczka prasowa olsztyńskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Katarzyna Kozłowska poinformowała, że wśród największych inwestycji minionego roku należy wymienić oddany do ruchu blisko 23-km odcinek trasy Via Baltica od węzła Ełk Południe do Kalinowa. "Budowa tej drogi jest inwestycją istotną nie tylko dla sieci dróg w Polsce, ale ma też znaczenie europejskie. Łącząc się z drogą ekspresową S8 Wrocław – Warszawa – Białystok, trasa ta tworzy międzynarodowy korytarz transportowy Via Baltica" - wyjaśniła Kozłowska.

W minionym roku jedną z największych inwestycji drogowych w regionie była budowa trasy S16 ze wsi Borki Wielkie do Mrągowa. Budowa tej trasy przecina m.in. wieś Sorkwity z płynącą tam rzeką Krutynią. Kozłowska podła, że na całym odcinku Borki Wielkie - Mrągowo na koniec listopada zaawansowanie prac szacowano na 84 procent., trasa powinna być oddana kierowcom w połowie 2024 roku.

Kozłowska przypomniała, że w ramach budowy S16 do Mrągowa powstaje także część obwodnicy Mrągowa, która pozwoli ominąć to miasto jadącym od strony Olsztyna do Mikołajek i Piecek.

"Pod koniec ubiegłego roku ogłosiliśmy przetargi na projekt i budowę drogi ekspresowej S16 pomiędzy Olsztynem i Biskupcem. To dwa odcinki o łącznej długości blisko 30 km. Rozstrzygnęliśmy je w październiku ale obu przetargach wpłynęły łącznie cztery odwołania od wyboru najkorzystniejszej oferty" - podała Kozłowska i dodała, że GDDKiA czeka na rozstrzygnięcie sądu w tej kwestii.

W minionym roku zapadła także inna bardzo istotna decyzja dotycząca trasy S16, tym razem chodzi o odcinek od Mrągowa do Mikołajek i dalej przez Orzysz do Ełku. Trasa ta jest teraz wąska i kręta, a do tego przebiega przez cenne przyrodniczo obszary Mazur. "W grudniu Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poinformował o braku możliwości realizacji inwestycji w wariancie B, który wskazaliśmy we wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. Wariant ten w swoim przebiegu jest zbliżony do obecnej trasy DK16. RDOŚ wskazał jednocześnie możliwość realizacji tego odcinka w wariancie alternatywnym C, który odsunięty jest od wariantu B na północ, w okolice Rynu. Obecnie trwa analiza obwieszczenia RDOŚ" - podała Kozłowska. Ekolodzy już poinformowali, że nie zgadzają się także na wariant C tej trasy - sprzeciwiają się prowadzeniu tak dużej inwestycji drogowej przez Mazury.

Na Mazurach trwała w minionym roku budowa obwodnicy Gąsek (3 km drogi, 77 mln zł wartość inwestycji), podpisano także umowę na połączenie nową trasą Gąsek z Ełkiem. W tym roku już rozpocznie się budowa kolejnego odcinka obwodnicy Giżycka, co będzie się wiązało m.in. z koniecznością budowy nowego mostu przez kanał łuczański.

Katarzyna Kozłowska poinformowała, że olsztyńscy drogowcy w minionym roku pracowali nad dokumentacją budowy i rozbudowy blisko 300 km dróg. Wśród planowanych inwestycji jest trasa S5 ze wsi Wirwajdy do granicy województwa. "Trwa inwentaryzacja przyrodnicza oraz badania geologiczne dla uzasadnionych korekt wynikających z wniosków mieszkańców. Prowadzony jest również audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego. Poza tym do wykonania na obecnym etapie mamy jeszcze analizę ekonomiczną i raport oceny odziaływania na środowisko. W IV kwartale 2024 roku planujemy wybrać wariant przebiegu S5 i złożyć wniosek o decyzję środowiskową" - podała rzecznik olsztyńskiej GDDKiA.

Drogowcy pracowali także nad tzw. studium korytarzowym północnej obwodnicy Olsztyna, ale ich koncepcja spotyka się ze stanowczym sprzeciwem samorządu i mieszkańców Olsztyna (chodzi o przebieg drogi). Trwają także prace nad obwodnicami Szczytna i Pisza na Mazurach oraz Dobrego Miasta.

Kozłowska dodała, że drogowcy realizują też mniejsze inwestycyjnie, ale ważne dla ludzi zadania m.in. przebudowują i doświetlają przejścia dla pieszych. "Docelowo około 800 przejść dla pieszych w blisko 600 lokalizacjach" - wskazała rzecznik GDDKiA. (PAP)

autorka: Joanna Kiewisz-Wojciechowska