Od dziś Olsztyn ma pięć linii tramwajowych

Od poniedziałku Olsztyn ma pięć czynnych linii tramwajowych. Wszystkie zbudowane są w ostatnich latach na nowo, przy czym linia numer 4 kursuje od soboty, a nr 5 od poniedziałku.

Obie nowe linie tj. 4 i 5 łączą osiedle Pieczewo na południu miasta i przez wschodnią część Jarot i Nagórek oraz osiedle Kormoran prowadzą do dworca głównego (4) lub ścisłego Śródmieścia i nowego węzła przesiadkowego przy Wysokiej Bramie (5). Linie 4 i 5 kursują przez większość dnia co 15 minut, ale w godzinach szczytu „czwórka” będzie jeździć nawet co 7,5 minuty.

W związku z nowymi połączeniami tramwajowymi niewielkiej modyfikacji uległy rozkłady jazdy autobusów na trasach zbliżonych do tras nowych linii tramwajowych. Nowe rozkłady są już naklejone na przystankach oraz zamieszczono je na stronie internetowej https://rozklad.zdzit.olsztyn.eu/. Na nowych trasach są też zlokalizowane nowe przystanki, które wcześniej nie funkcjonowały jako przystanki autobusowe.

Według olsztyńskiego ratusza w ciągu roku tramwaje pokonają w Olsztynie łącznie około 1,5 mln km, a autobusy na 34 liniach przejadą niemal 7,5 mln km. (PAP)

jwo/ par/