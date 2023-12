Prezes PiS Jarosław Kaczyński odpowiada na groźby Tuska: "Każda osoba zaatakowana przez niego może liczyć na nasze wsparcie"

— Tuskowi ewidentnie puszczają nerwy, a już na pewno kolejne jego wypowiedzi demaskują prawdziwe intencje co do polityki, którą chce prowadzić względem osób mających inne poglądy — stwierdza Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości.

Jarosław Kaczyński odpowiada na groźby Premiera Donalda Tuska, który stwierdził iż ”„nieważne czy ktoś jest parlamentarzystą czy parlamentarzystką PiS-u. Bez znaczenia. Będziemy głosowali o uchylenie immunitetów wszystkim tym, którzy decydują się na naruszanie prawa. Nie będzie świętych krów”.

— Od momentu od kiedy wrócił z Brukseli do Polski Donald Tusk ewidentnie gra na ostre podziały społeczne i polityczną anihilację sił społecznych, które reprezentują odmienną koncepcję rozwoju kraju, a przede wszystkim stawiają na umacnianie suwerenności i państwowości polskiej. Groźby, zastraszanie to stała metoda środowiska politycznego Platformy — dodaje Kaczyński. — Pomimo tego,że dużo mówili o demokracji, wolności to w rzeczywistości tę demokrację i wolność, pluralizm myśli i poglądów brutalnie chcą zduszać. Przykładem tego jest całkowicie bezprawne, przemocowe przejęcie mediów, groźby kierowane do parlamentarzystów, dziennikarzy, czy protestujących obywateli, którzy tego typu działania kwestionują.

I podkreśla: — Symbolicznym jest, że wraz z przyjściem Platformy Obywatelskiej do władzy ci ,którzy maja poważne zarzuty korupcyjne wychodzą z więzienia i trafiają na europejskie salony, a osobom walczącym z patologiami i nadużyciami odbiera się mandaty poselskie i chce osadzać w więzieniach. Jako lider PiS chciałbym z całą mocą podkreślić, że jako środowisko polityczne prawdziwie demokratyczne, które jest zbudowane na takich wartościach jak wolność, solidarność wobec drugiego człowieka, zawsze będziemy w sytuacjach łamania prawa stanowczo protestować i się temu przeciwstawiać.Każdy kto będzie atakowany przez rząd Tuska może liczyć na nasze wsparcie i pomoc, także prawną, w razie jakichkolwiek działań represyjnych. W obliczu wydarzeń jakie się dokonują na naszych oczach, niszczenia instytucji publicznych, politycznego ich zawłaszczania, ograniczania dostępu do informacji, nie możemy ulec. Każda osoba atakowana przez Tuska i jego przybocznych może liczyć na nasze wsparcie. Stając po stronie obywateli, z całą siłą będziemy bronili Polski praworządnej i demokratycznej — twierdzi Jarosław Kaczyński.

Wypowiedź lidera opozycji miała się ukazać w Polskiej Agencji Prasowej ale jej nowe kierownictwo, narzucone przez rzad Tuska, odmówiło publikacji.

źródło: wPolityce.pl