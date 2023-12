W Olsztynie tramwaje już kursują po nowej trasie. 30 grudnia o 11.45 na tory wyjechała „czwórka”

Ruszają nowe linie tramwajowe w Olsztynie. W sobotę 30 grudnia na tory wyjechała "czwórka", a "piątka" zacznie kursować od nowego roku.

Linie nr 4 i 5, podobnie jak 1 i 2, kursować będą z najwyższymi częstotliwościami, tj. co 15 minut przez większość dnia roboczego, a "czwórka" w godzinach szczytu nawet co około 7,5 minuty.

Rozbudowa linii tramwajowych to jeden z największych projektów realizowanych przez ostatnie lata w Olsztynie. Projekt tramwajowy kosztował ponad 607,5 mln zł. Dofinansowanie wyniosło 421 mln zł. Na inwestycję składają się budowa linii tramwajowej, budowa zajezdni tramwajowej, zakup taboru, nasadzenia drzew i roboty podziemne.