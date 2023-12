PiS broni dziennikarzy TVP. Pokazało zarobki dawnych gwiazd

"Zobaczcie, ile zarabiały tłuste koty z TVP za czasów PO!" - pod takim hasłem PiS prezentuje nową grafikę w profilach społecznościowych. Umieszczono na niej portrety pięciorga dziennikarzy i dziennikarek pracujących przed laty w publicznej telewizji.Według autorów zestawienia Hanna Lis miała zarobić 450 tys. złotych (od 2015 do 2016), Beata Tadla 833 tys. złotych (podobny okres), Piotr Kraśko 800 tys. złotych (podobny okres), a Maciej Orłoś 2 mln złotych (lata 2013-2016). Liderem wśród publicystów został Tomasz Lis, który na przestrzeni ośmiu lat miał uzyskać 21,2 mln złotych.

"Tłuste koty" to określenie zjawiska nepotyzmu, do którego doszło w spółkach kontrolowanych przez Skarb Państwa za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy. Świadomy z tego zjawiska był prezes PiS, który na kongresie partyjnym zapowiadał walkę z tym syndromem we własnej formacji. Partia przyjęła wtedy specjalną uchwałę, jednak jak donosiły media szumne zapowiedzi spełzły na niczym. Jeszcze przed publikacją grafiki o "tłustych kotach" w mediach społecznościowych na tezy formułowane przez polityków PiS odpowiedział ostatni z wymienionych dziennikarzy. "Krótko - kontrakt za mój program obejmował wynagrodzenie 15-20 osób, którym stałe płaciłem, program w ciągu 8 lat zarobił 160 mln złotych, a kontrakt był podpisywany lub przedłużany z siedmioma kolejnymi prezesami, w tym dwoma z PiS. To tyle porównywania nieporównywalnego" - napisał Tomasz Lis.

źródło Interia.pl