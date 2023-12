Już za kilka dni Stomil Olsztyn wystartuje z nową sekcją sportową

Piłka nożna, futsal i do tego szachy, ale Stomil Olsztyn nie zapowiada końca. Już za kilka dni, Duma Warmii wystartuje z nową sekcją, jaką jest dart. Pierwsze zajęcia odbędą się zaraz po Nowym Roku.

Nową inicjatywę klub ogłosił na swojej oficjalnej stronie stomilolsztyn.com, gdzie na początku podziękował sponsorowi przedsięwzięcia.

— To właśnie dzięki uprzejmości sponsora klub mógł przygotować miejsce do uprawiania darta — powiedział prezes Arkadiusz Tymiński.

W budynku Akademii Sportu, gdzie będą odbywały się zajęcia, pojawiły się trzy profesjonalne tarcze do gry, a także komplet lotek i niezbędnych akcesoriów.

— To sprawi, że w zajęciach będzie mógł wziąć udział każdy, bez ponoszenia dodatkowych kosztów — dodał prezes.

Prezes Dumy Warmii uważa, że dart może być wspaniałą rozrywkową dla każdego, wbrew wszystkim stereotypom. Według Tymińskiego dart uczy zdrowej rywalizacji, a zawodnicy muszą wykazywać się dokładnością, precyzją, dokładnym liczeniem i odpornością psychiczną.

— Planujemy, by fani mogli się zmierzyć przy tarczy z zawodnikami czy trenerami Dumy Warmii.

Wszystkich chętnych do gry w darta w biało-niebieskim gronie klub zaprasza do budynku Akademii Sportu w każdy czwartek w godzinach 19:00 – 20:30. Zajęcia będą odbywały się w sali przeznaczonej do ćwiczeń, dlatego zawodnicy muszą pamiętać o sportowym obuwiu.

źródło: Stomil Olsztyn