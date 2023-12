"Dziedzictwa Ziem Zachodnich i Północnych". Objazdowa wystawa dotarła do Olsztyna

Wystawa "Dziedzictwa Ziem Zachodnich i Północnych" ruszyła w dalszą podróż do Olsztyna. Do 20 stycznia można ją oglądać na placu przy Tartaku Raphaelsonhow, w którym mieści się Muzeum Nowoczesności.

Centrum Historii Zajezdnia zaprasza mieszkańców Olsztyna i nie tylko do zaznajomienia się z tą ciekawą ekspozycją, która przeniesie w podróż po różnorodnych wymiarach tego co składa się na unikatowe – materialne i niematerialne – dziedzictwo terenów przyłączonych do Polski w wyniku II wojny światowej.

Miejsca te doświadczyły niemal całkowitej wymiany ludności, dlatego tak ważnym elementem opowieści o dziedzictwach są kolekcje prywatne oraz zbiory gromadzone i udostępniane przez izby pamięci.



Na kolejnych bogatych w treści planszach można poznać dziedzictwo zastane, wszczepione, wytworzone i utracone terenów, które - stając się częścią Polski po II wojnie światowej - przeszły proces radykalnej wymiany swojej ludności.

Wystawa jest objazdowa (dotąd prezentowana była m.in. w Opolu, Zielonej Górze czy Wrocławiu), a jej koordynatorem na naszym terenie jest Instytut Północny im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie.