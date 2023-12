Tak wyglądają olsztyńskie zaułki i zakamarki (5): Kraszewskiego

O Kraszewskim pamięta tyle, że był wielce płodnym. To znaczy wielce płodnym twórca był. I, że napisał "Starą Baśń", choć już nie pomnę o czy to dzieło traktuje. Podpieram się więc AI i pytam: Ignacy Kraszewski, dlaczego wielkim pisarzem był?

Sztuczna inteligencja Microsoftu swój tekst zaczęła tak: "Witaj, to jest Bing. Ignacy Kraszewski był wielkim pisarzem, ponieważ napisał ponad 220 powieści, 150 nowel i opowiadań, 20 sztuk scenicznych i 20 tomów prac historycznych". No już wiemy. A co do "Starej Baśni to traktuje o tym, jak to niejaki Chwastek (Popiel) zaprzedał się Niemcom, ale słowiańscy kmiecie dali by odpór, a władzę w efekcie objął swojski Piast.

Napisana w 1876 roku jest w dzisiejszych czasach nieczytliwa (jest lekturą uzupełniająca w liceum).

Przeczytanie tego tekstu zapewne zajmie wam więcej miejsca niż przejście Kraszewskiego. Ulica liczy sobie bowiem jakieś 65 metrów i stoi przy niej ledwie kilka domów. Z kronikarskiego obowiązku dodam, że najkrótsza ulicą w Olsztynie jest Jana z Łajs (43 metry).

Przy tej mikrej uliczce leży jedno z największych podwórek w Olsztynie.

Ulicę zamyka dzwonnica, która znajduje się na tyłach kościoła Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. To architektonicznie dziwny (jak na Olsztyn) kościół. Postawili w 1927 roku niemieccy franciszkanie a w 1945 przejęli polscy.

W 1979 pojawili się w nim inni zakonnicy, tym razem ukraińscy czyli bazylianie. To w tym kościele do 2000 roku o 14 odprawiano msze dla grekokatolików. Franciszkanie byli jedynymi w Olsztynie duchownymi, którzy się na to zgodzili.

Bywałem tam i ja. A potem szło się całą gromadą do świetlicy Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego na Dąbrowszczaków. A bywało, że zahaczaliśmy do położonego na przeciwko "Albatrosa"

Ale to już inna inna ulica i inna historia.

Igor Hrywna