Młody mieszkaniec powiatu ostródzkiego próbował ukraść auto. Uciekając, zgubił telefon komórkowy

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Olsztynku wyjaśnili okoliczności usiłowania kradzieży auta.

Do zdarzenia doszło w nocy z 17/18 grudnia 2023 roku.

Nieznany na tamten moment sprawca miał próbować ukraść auto zaparkowane na jednej posesji w Olsztynku. Funkcjonariusze po otrzymaniu zgłoszenia natychmiast rozpoczęli czynności mające na celu ustalenie okoliczności zdarzenia oraz dotarcie do jego sprawcy.

Podczas oględzin policjanci zwrócili uwagę na telefon komórkowy, który pokrzywdzona znalazła w aucie i nie był jej własnością.

Funkcjonariusze szybko ustalili właściciela smartfona, którym okazał się 17-letni mieszkaniec powiatu ostródzkiego. Młody mężczyzna przyznał funkcjonariuszom, że tamtej nocy próbował ukraść auto i gdy mu się to nie udało, prawdopodobnie zostawił w nim swój telefon. Młody mężczyzna nie potrafił logicznie wytłumaczyć swojego zachowania.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego 17-latek usłyszał zarzut usiłowania kradzieży, do którego się przyznał. Jest to przestępstwo zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności.