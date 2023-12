Komentarze prawej strony na konferencję prasową premiera Tuska

Komentujący w sieci zwrócili przede wszystkim uwagę na wypowiedzi obecnego premiera o przyjęciu mediów publicznych, które Tusk określił jako zgodne z prawem.

— Boże, jak ten Tusk łże, łże w żywe oczy, manipuluje, pomija fakty, a wokoło grzeczniutcy dziennikarze zadający pytania tak ostre jakby martwili się o jego zdrowie, samopoczucie i wypoczynek. Tylko społeczne zaangażowanie może przełamać przemilczenia i cenzurę mainstreamu, tchórze i ćwierćinteligenci przecież tego za nas nie zrobią — czytamy.

— "Jesteśmy przekonani o tym, że działamy zgodnie z prawem”. Donald Tusk, 27.12.2023. To się zawsze zaczyna tak samo — pisze kolejny.

— "Donald Tusk sugeruje, że „prezydent postanowił na polecenie Jarosława Kaczyńskiego stać się jednym z narzędzi destrukcji państwa”. Oni kolejny raz zaczynają tę samą operację, której kres - uprzednio - nastąpił 10 kwietnia 2010 roku…" — skomentował internauta.

Setki komentarzy

"Przychodzę do pracy. Tusk mówi, że okupuję budynek. WTF"

"Donald Tusk mówi, że ustawę trza przygotować w konsensusie. Dlatego posłał pułkownika Sienkiewicza, osiłków i służby do mediów publicznych."

"Tusk zapowiedział, że będą głosować uchylanie immunitetów wszystkich, którzy złamali prawo. Doskonała samokrytyka, trochę ich jest w Koalicji 13 grudnia"

"Słyszycie co ten Tusk mówi? On mówi, że to PiS blokuje funkcjonowanie mediów publicznych"

"Tusk zapowiedział, że wszyscy posłowie PiS, którzy okupują budynki TVP i PAP będą mieli uchylone imunitety. Wygląda na to, że ministrowie Kamiński i Wąsik w więzieniu to za mało. Zaraz dołączy do nich 100 innych. Moja ocena? Tusk jest pod straszną presją. Boi się i robi błędy."

"Wszyscy będą siedzieć".

Tekst ukazał się na portalu wpolityce.pl