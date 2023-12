Posłowie PiS z interwencją poselską w KPRM ws. zmiany kierownictwa w mediach publicznych

Posłowie PiS Andrzej Śliwka, Przemysław Drabek i Michał Moskal przekazali podczas konferencji prasowej, że spotkali się w ramach interwencji poselskiej z ministrem w KPRM Grzegorzem Karpińskim, przewodniczącym Rady ds. spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych. Zadaniem Rady jest wydawanie opinii dotyczących kandydatów na członków rad nadzorczych.

— Chcieliśmy uzyskać informacje, czy "dublerzy", którzy zostali wskazani przez ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza do rad nadzorczych TVP, Polskiego Radia i PAP zostali zaakceptowani i pozytywnie zweryfikowani przez Radę ds. spółek, a jeśli to miało miejsce, to czy było to 19 grudnia. Bo z dokumentów, strony internetowej, na których widnieją dane tych, którzy przeszli pozytywną weryfikację, wynika, że ci "dublerzy" zostali dopisani dopiero 20 grudnia, czyli dzień po tym, jak zostali w sposób nielegalny powołani na miejsce właściwych członków rad nadzorczych — mówił Śliwka.

Poinformował, że posłowie PiS, w ramach interwencji poselskiej, nie uzyskali kompleksowej informacji w tej sprawie.

— Przedłożyliśmy pismo, w którym żądamy konkretnych dokumentów, pism, protokołów z posiedzenia Rady ds. spółek — dodał Śliwka.

Jego zdaniem, jest duże prawdopodobieństwo, że zgoda Rady ds. spółek dla - jak mówił - "dublerów" została wydana w sposób następczy lub w ogóle jej nie było.

Resort kultury poinformował w ubiegłym tygodniu, że szef MKiDN Bartłomiej Sienkiewicz, powołując się na Kodeks spółek handlowych, odwołał 19 grudnia br. dotychczasowych prezesów zarządów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej oraz ich rady nadzorcze.

Minister powołał nowe rady nadzorcze spółek, które z kolei wyłoniły nowe zarządy tych firm.(PAP)