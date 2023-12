Podsumowano okres Świąt Bożego Narodzenia na drogach Warmii i Mazur

Podczas minionego świątecznego weekendu policjanci na Warmii i Mazurach odnotowali 7 wypadków drogowych, w których 1 osoba zginęła, a 11 zostało rannych. Ponadto policjanci byli wzywani do 234 kolizji, a w trakcie prowadzonych kontroli ujawnili i wyeliminowali z ruchu 33 nietrzeźwych kierujących.

Działdowo



W nocy z piątku na sobotę (22/23 grudnia) na drodze wojewódzkiej nr 544 w miejscowości Narzym Kolonia kierujący pojazdem ciężarowym marki Scania zjechał na pobocze i uderzył w drzewo, w wyniku czego doszło do wywrócenia się pojazdu wraz z naczepą. Kierujący autem, 40-latek z gminy Ciechanów, z ogólnymi obrażeniami został przetransportowany przez załogę pogotowia ratunkowego do szpitala na badania. Mężczyzna był trzeźwy. Droga na czas obsługi zdarzenia była zablokowana. Kierującego pojazdem policjanci ukarali mandatem i punktami karnymi.

W sobotę (23 grudnia) na Placu Biedrawy w Działdowie policjanci ogniwa patrolowo-interwencyjnego z Działdowa zatrzymali do kontroli drogowej 21-latka, który kierował samochodem osobowym marki VW Passat. Podczas kontroli okazało się, że kierujący autem złamał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Ponadto w posiadaniu mężczyzny policjanci ujawnili woreczek z zapięciem strunowym z zawartością suszu roślinnego marihuany i woreczek foliowy z zawartością kryształu 2CB. Policjanci przerwali mężczyźnie dalszą jazdę, zatrzymali go i osadzili w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych celem wyjaśnienia. Zabezpieczyli również ujawnione narkotyki. Za złamanie sądowego zakazu 21-latkowi grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Z kolei za nielegalne posiadanie narkotyków prawo przewiduje dla sprawcy karę do 3 lat pozbawienia wolności.

W poniedziałek (25 grudnia) w Działdowie doszło do zdarzenia z udziałem trzech pojazdów. Skierowany na miejsce patrol prewencji ustalił, że kierujący pojazdem marki Chevrolet w wyniku oślepienia przez słońce zjechał na przeciwległy pas jezdni i uderzył w prawidłowo jadący pojazd marki BMW. W wyniku zdarzenia kierujący chevroletem uderzył następnie w stojący pojazd marki Seat, w którym znajdowały się trzy osoby, 37-latka i dwoje dzieci w wieku 10 i 7 lat. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi i nie odnieśli żadnych poważnych obrażeń. 18-letniego sprawcę zdarzenia policjanci ukarali mandatem karnym w wysokości 1100 złotych i nałożyli na niego punkty karne. Zatrzymali również dowody rejestracyjne od BMW i chevroleta z uwagi na ich uszkodzenia powstałe w zdarzeniu.

Ełk



Pijany kierowca jest zagrożeniem dla siebie i innych uczestników ruchu drogowego! Na uznanie zasługuje postawa osób, które we właściwy sposób reagują w takich sytuacjach. Właśnie taka postawa i taka współpraca ze służbami daje szansę podjąć natychmiastowe i niezbędne czynności, żeby wyeliminować takich kierowców z ruchu drogowego.

Pokazuje to zdarzenie z wtorku (26 grudnia) w gm. Prostki. Mężczyzna podjechał pod sklep, aby kupić alkohol. Po zakupach wrócił do swojego pojazdu i chciał odjechać. Wtedy zareagowali inni klienci, którzy uniemożliwili mu dalszą jazdę. Dzięki temu nie mógł w takim stanie dalej jeździć po drodze.

40-latek miał ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. Ponadto policjanci ustalili, że mężczyzna ma zatrzymane prawo jazdy, ponieważ 3 dni wcześniej także jechał po alkoholu pojazdem.

Teraz za kierowanie w stanie nietrzeźwości grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności, zakaz kierowania pojazdami i konsekwencje finansowe.

Iława



Pierwszego z nieodpowiedzialnych kierujących zatrzymali funkcjonariusze w niedzielę (24 grudnia) po godz. 9:00 w gminie Kisielice. W trakcie czynności policjanci wylegitymowali kierującego audi oraz sprawdzili w policyjnych systemach. Okazało się, że 25-latek nie powinien jeździć samochodem, gdyż ma dwa aktywne zakazy kierowania pojazdami mechanicznymi.

Tymczasem w poniedziałek (25 grudnia) po godzinie 18:00, 55-latek kierujący mercedesem na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na pobocze po czym do rowu. W trakcie czynności funkcjonariusze ustalili, że nie tylko prędkość była przyczyną takiego zachowania mężczyzny. Mieszkaniec gminy Iława kierował mercedesem mając 2,3 promila alkoholu w organizmie.

Natomiast we wtorek (26.12.2023 r.) policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierującego rowerem. W trakcie czynności okazało się, że mężczyzna kierował jednośladem mając 1,5 promila alkoholu w organizmie. 37-latek za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem w wysokości 2500 złotych.

Kolejny kierujący w środę (27.12.2023 r.) kilka minut po godzinie 4:00 nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, w wyniku czego zjechał na pobocze i uderzył w słup elektryczny. 18-latek podróżował wspólnie z 3 pasażerami. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało, a mieszkaniec Iławy za spowodowanie kolizji został ukarany mandatem. W trakcie czynności okazało się, że 18-latek kierował pojazdem nie dopuszczonym do ruchu za co będzie tłumaczył się przed sądem.

Kętrzyn



W niedzielę (24 grudnia) o godz. 16:20 funkcjonariusze w Kętrzynie przy ul. Pocztowej zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę opla. Policjanci po podejściu do pojazdu wyczuli od 64-latka zapach alkoholu. Badanie policyjnym alkomatem wykazało ponad promil alkoholu w organizmie. Funkcjonariusze zatrzymali kierowcy prawo jazdy. Teraz mężczyzna ze swojego zachowania wytłumaczy się przed sądem.

Kolejne zatrzymanie miało miejsce o godz. 18.00 w Kętrzynie przy ul. Gdańskiej. Policjanci zatrzymali do kontroli drogowej rowerzystę. Podczas legitymowania okazało się, że cyklista był nietrzeźwy. Badanie alkomatem wykazało, że 73-latek miał blisko 1,5 promila alkoholu w organizmie.

Lidzbark Warmiński



W piątek (22 grudnia) przed godziną 18:00 policjanci otrzymali zgłoszenie o potrąceniu kobiety na przejściu dla pieszych w Lidzbarku Warmińskim na ul. Kasprowicza.

Pracujący na miejscu zdarzenia policjanci ustalili, że 25-letni kierujący osobowym audi skręcając z ul. Prostej w ul. Kasprowicza nie zachował należytej ostrożności zbliżając się do oznakowanego przejścia dla pieszych i nie ustąpił pierwszeństwa przechodzącej przez pasy 37-letniej pieszej. Kobieta została przetransportowana do szpitala, gdzie nie stwierdzono u niej poważnych obrażeń. Sprawca zdarzenia został przez policjantów ukarany mandatem karnym w wysokości 2500 złotych, na jego konto trafiło również 15 punktów karnych.

W sobotę (23 grudnia) około godziny 12:40 na drodze wojewódzkiej nr 513 w rejonie miejscowości Babiak doszło do kolizji drogowej. Pracujący na miejscu zdarzenia policjanci ustalili, że 46-letni kierujący osobową Kią nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, w rezultacie pojazd, którym jechał wpadł w poślizg i uderzył w przydrożne drzewo. Mężczyzna podróżował wraz z żoną i dwójką dzieci. Przybyli na miejsce zdarzenia medycy nie stwierdzili poważnych obrażeń u żadnego z uczestników zdarzenia. Kierujący został pouczony za wykroczenie stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Tuż przed godziną 15:00 policjanci otrzymali zgłoszenie o znajdującym się w przydrożnym rowie, na trasie Lidzbark Warmiński – Medyny pojeździe osobowym marki Seat. Interweniujący funkcjonariusze nie zastali nikogo w pojeździe, jednak szybko ustalili właściciela samochodu, z którym nawiązali kontakt. Okazało się, że pojazdem kierował 35-letni mieszkaniec Lidzbarka Warmińskiego. Mężczyzna oświadczył, że stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego wjechał do przydrożnego rowu. 35-latek był trzeźwy, podróżował sam i nie odniósł żadnych obrażeń. Policjanci pouczyli mężczyznę za wykroczenie naruszenia przepisów o bezpieczeństwie.

W niedzielę (24 grudnia) o godzinie 16:30 policjanci interweniowali w związku ze zgłoszeniem kolizji drogowej ze zwierzęciem na trasie Augustyny – Lejławki Wielkie w Gminie Orneta. Jak ustalili policjanci, 32-letni kierujący osobowym Volkswagenem jadąc z miejscowości Augustyny w kierunku Lejławek Wielkich uderzył w łosia, który wbiegł na jezdnie wprost przed nadjeżdżający pojazd. Mężczyźnie nie udało się uniknąć zderzenia. Kierujący szczęśliwie nie odniósł żadnych obrażeń, natomiast uszkodzenia pojazdu były na tyle rozległe, że policjanci zatrzymali dowód rejestracyjny samochodu, który właściciel zabezpieczył we własnym zakresie.

We wtorek (26 grudnia) po godzinie 1:00 w Lidzbarku Warmińskim na ul. Pięknej dzielnicowi lidzbarskiej Policji zatrzymali do kontroli drogowej 30-letniego kierującego osobowym Renault. Już w rozmowie policjanci wyczuli od mężczyzny alkohol. Badanie stanu trzeźwości wykazało ponad promil alkoholu w jego organizmie. Pojazd, którym jechał 30-latek policjanci przekazali trzeźwej osobie wskazanej. Mężczyzna odpowie za przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości.

Około godziny 21:30 na trasie Orneta – Opin 35-letnia kierująca osobowym audi nie zdążyła wyhamować przed sarną, która wbiegła wprost przed nadjeżdżający pojazd. Kierująca nie odniosła żadnych obrażeń, a pojazd, którym jechała w wyniku zdarzenia nie został poważnie uszkodzony. Kobieta zabezpieczyła samochód we własnym zakresie.

Nowe Miasto Lubawskie

W piątek (22 grudnia) ok. godz. 12:20 w Wawrowicach policjanci ogniwa ruchu drogowego zatrzymali do kontroli drogowej kierującego oplem corsa, który nie posiadał uprawnień do kierowania. 36-letni mieszkaniec gminy Iława odpowie teraz za popełnione wykroczenie.

Także w piątek, tuż przed godz. 21:00 na ulicy Rynek w Nowym Mieście Lubawskim policjanci ogniwa patrolowo-interwencyjnego zatrzymali do kontroli drogowej rowerzystę. Przeprowadzone badanie trzeźwości wykazało w organizmie 25-letniego mieszkańca gminy Kurzętnik blisko promil alkoholu.

W sobotę (23 grudnia) ok. godz. 6:30 po wcześniejszym zgłoszeniu o ujęciu obywatelskim policjanci ogniwa patrolowo-interwencyjnego zatrzymali kierującego oplem. 41-latek posiada aktualny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, ponadto w domu posiadał środek odurzający w postaci marihuany.

Olsztyn

W piątek (22 grudnia) funkcjonariusze zatrzymali do kontroli drogowej na DK16 w rejonie m. Wójtowo osobowego volkswagena z powodu przekroczenia dozwolonej prędkości – mężczyzna jechał 90 km/h przy ograniczeniu 70 km/h. Za kierownicą auta siedział 22-latek, a po sprawdzeniu w policyjnych systemach wyszło na jaw, że nie posiada on uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi. Policjanci sporządzili dokumentację, która trafi do sądu. Mężczyzna nie tylko odpowie za jazdę bez uprawnień, ale również za popełnione wykroczenia. Za kierowanie pojazdem mechanicznym bez uprawnień grozi kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywna nie niższa niż 1500 złotych.

W sobotę (23 grudnia) funkcjonariusze zatrzymali do kontroli drogowej w rejonie m. Kromerowo pojazd marki Volkswagen z powodu niezastosowania się do znaku B-2. Okazało się, że za kierownicą auta siedział 55-latek. Badanie policyjnym alkomatem wykazało, że w organizmie mężczyzny krąży ponad 0,5 promila alkoholu. Ponadto po sprawdzeniu w policyjnych systemach wyszło na jaw, że mężczyzna wsiadł za kierownicę auta mimo posiadania aktywnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Okazało się również, że pojazd ma zatrzymany dowód rejestracyjny. Za popełnione wykroczenia mężczyzna został ukarany mandatami, z kolei za jazdę w stanie nietrzeźwości i wbrew sądowemu zakazowi mężczyzna będzie się tłumaczył przed sądem.

We wtorek (26 grudnia) w godzinach wieczornych funkcjonariusze zatrzymali do kontroli drogowej na ul. Dworcowej w Olsztynie pojazd marki Opel, który poruszał się bez włączonych świateł. Za kierownicą siedział 42-latek. Badanie policyjnym alkomatem wykazało, że w organizmie mężczyzny krążyły blisko 3 promile alkoholu. Ponadto po sprawdzeniu w policyjnych systemach wyszło na jaw, że mężczyzna wsiadł za kierownicę auta mimo aktywnego sądowego zakazu prowadzenia pojazdów wszelkich kategorii. Policjanci sporządzili dokumentację, która trafi do sądu.

Zgodnie z kodeksem karnym za kierowanie autem w stanie nietrzeźwości grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, sądowy zakaz kierowania pojazdami i wysoka grzywna. Za kierowanie autem wbrew sądowemu zakazowi grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Ostróda

W poniedziałek (25 grudnia) po godzinie 20:00 oficer dyżurny ostródzkiej jednostki policji został powiadomiony o tym, że na wysokości miejscowości Piławki w gminie Miłomłyn na drodze serwisowej doszło do potrącenia mężczyzny.

Osoby postronne w zawiadomieniu oświadczyły również, że mężczyzna był nieprzytomny, ale wykazywał funkcje życiowe.

Przybyłe na miejsce służby ratunkowe podjęły czynności reanimacyjne. Niestety, w wyniku odniesionych obrażeń mężczyzny nie udało się uratować. Mężczyzna nie posiadał przy sobie również żadnego dokumentu tożsamości.

Pracujący na miejscu zdarzenia patrol policji, grupa dochodzeniowo-śledcza oraz technik kryminalistyki ujawnili ślady świadczące o tym, że doszło do potrącenia przez pojazd.

We wtorek (26 grudnia) funkcjonariusze ustalili tożsamość ofiary wypadku, okazał się nim być 37-letni mieszkaniec gminy Zalewo.

W związku z zaistniałym zdarzeniem oraz odjechaniem i nieudzieleniem pomocy ofierze wypadku - Komendant Powiatowy Policji w Ostródzie ogłosił alarm dla całej jednostki ostródzkiej policji celem poszukiwań sprawcy. Poszukiwania trwają nieustannie.

Węgorzewo

Do apeli o zwrócenie szczególnej uwagi i zachowanie ostrożności w rejonach skrzyżowań i przejść dla pieszych nie zastosował się 65-letni kierowca, który w piątek (22 grudnia) przy ulicy Zamkowej w Węgorzewie potrącił przechodzącą przez przejście dla pieszych 38-letnią kobietę. Poszkodowana nie miała żadnej możliwości ucieczki. Z obrażeniami głowy oraz rąk trafiła do szpitala. Uczestnicy byli trzeźwi. Zdarzenie zakwalifikowano jako wypadek. Kierującemu grozi do trzech lat pozbawienia wolności.

We wtorek (26 grudnia) po godzinie 21:00 policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie zatrzymali pojazd do kontroli drogowej. Kierującym okazał się 32-letni mieszkaniec Węgorzewa. Mundurowi na miejscu sprawdzili stan trzeźwości mężczyzny. Okazało się, że 32-latek miał prawie promil alkoholu w wydychanym powietrzu. Jak sam oświadczył funkcjonariuszom: „wczoraj za dużo popił”. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, grozi mu teraz kara do 3 lat pozbawienia wolności.

W środę (27 grudnia) przed godziną 07:00 na jednej z ulic w Węgorzewie policjanci ruchu drogowego zatrzymali do kontroli kierowcę osobowego volkswagena. Za kierownicą samochodu siedział 30-latek. Mieszkaniec gminy Węgorzewo został poddany badaniu na zawartość alkoholu. Wynik wskazał ponad promil. Mężczyzna przyznał, że dzisiaj już wypił piwo. Podczas sprawdzenia w systemie policyjnym okazało się, że kierujący poruszał się pojazdem bez wymaganych badań technicznych. Policjanci uniemożliwili dalszą jazdę mężczyźnie. Teraz skrajnie nieodpowiedzialny kierowca za swoje naganne zachowanie będzie tłumaczył się przed sądem.