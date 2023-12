Jak Tusk obejdzie weto Dudy?

Donald Tusk ma kilka opcji, by obejść decyzję prezydenta, który zawetował ustawę okołobudżetową. Co zrobi?

Przed Wigilią prezydent Andrzej Duda podjął decyzję o zawetowaniu ustawy okołobudżetowej na 2024 r., w której zapisano możliwość dofinansowania mediów publicznych ok. 3 mld zł. Nie zgadza się na sposób przeprowadzenia zmian w mediach publicznych przez nowy rząd. Twierdzi, że to "rażące łamanie Konstytucji i zasad demokratycznego państwa prawa".

Przypomniał, że w sprawie podwyżek wynagrodzeń dla sfery budżetowej panuje polityczna zgoda i nic im nie zagraża. Inaczej jest w kwestii pieniądzy dla TVP.

Jak argumentuje w opinii dla money.pl prof. Witold Orłowski, weto do ustawy okołobudżetowej to kłopot dla rządu Donalda Tuska. Nie sparaliżuje ono wykonania samego budżetu i podstawowych zadań państwa, ale może wpłynąć na wywiązywanie się z wyborczych obietnic.

Co zrobi premier, aby obejść weto Dudy? Jest parę możliwości - pisze z kolei "Rzeczpospolita".

Jednym z wyjść jest podjęcie przez Sejm próby odrzucenia weta prezydenta, co jak wskazuje dziennik, jest mało prawdopodobne, ponieważ tzw. demokratyczna koalicja nie ma wymaganej większości, czyli 276 głosów, by to zrobić.

Innym rozwiązaniem jest przyjęcie projektu ustawy okołobudżetowej, którego przedłożenie zapowiedział przed świętami prezydent. W tym dokumencie zapisane zostaną podwyżki dla nauczycieli i tzw. budżetówki, ale nie będzie w nim zapisu o miliardach dla mediów.

Rząd mógłby wnieść odpowiednie poprawki do prezydenckiego projektu ustawy okołobudżetowej, gdy ta pojawi się w Sejmie. Wtedy jednak naraża się na ryzyko kolejnego weta.

Kolejna opcja to wpisanie 3 mld zł dla TVP do samego budżetu państwa. Ustawy budżetowej prezydent nie może zawetować, ale ma możliwość skierowania budżetu do zbadania przez Trybunał Konstytucyjny, co może potrwać 2 miesiące.

Jak tłumaczy w "Rzeczpospolitej" Wojciech Hermeliński, sędzia TK w stanie spoczynku, gdyby Trybunał zakwestionował ten wydatek jako przeznaczony na instytucje zdezorganizowane, ale wskazał, że ten zapis nie jest związany z całym budżetem, to prezydent mógłby go podpisać.

Sejm ma uchwalić budżet 10 stycznia, 18-19 stycznia zajmie się nim Senat, a potem ponownie Sejm. Najpóźniej 29 stycznia gotowa musi trafić na biurko prezydenta Andrzeja Dudy do podpisu.