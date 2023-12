Aż 600 tys. osób w Polsce zagrożone pobieraniem tzw. groszowej emerytury

Tzw. emeryturę groszową otrzymują osoby, które osiągnęły wiek emerytalny (60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn), ale nie mają wymaganego prawem stażu pracy (20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn). Spełnienie tych dwóch warunków gwarantuje pracującym świadczenie w minimalnej wysokości.

Wystarczy przepracować jeden dzień w życiu, by przysługiwała nam emerytura. Jednak będzie ona wtedy w groszowej wielkości. Osoba z najniższym świadczeniem w Polsce co miesiąc dostaje przelew z ZUS-u w wysokości 2 groszy.

Problem emerytur groszowych w opinii dla money.pl opracował Oskar Sobolewski, ekspert emerytalny i rynku pracy HRK Payroll Consulting, założyciel Debaty Emerytalnej. Powołał się na analizy i prognozy ZUS-u. Na koniec 2022 r. liczba osób pobierających emeryturę poniżej minimalnej wynosiła ponad 365 tys., a za kilka lat przekroczy 600 tys.

Około 17 proc. emerytów otrzymywało emeryturę poniżej 600 zł.

Około 24 proc. otrzymywało emeryturę od 600,01 zł do 800 zł.

Około 59 proc. otrzymywało emeryturę od 800,01 zł do 1338 zł (minimalna emerytura od marca 2022 r. wynosiła 1338 zł brutto).

Ponad 80 proc. osób ze świadczeniem poniżej minimalnego stanowią kobiety, które średnio mają dużo niższą emeryturę od mężczyzn. To one bowiem częściej zajmują się wychowywaniem dzieci, co często przyczynia się do niemożności osiągnięcia odpowiedniego stażu emerytalnego.

Dodatkowy wpływ ma zjawisko tzw. luki płacowej, czyli mniejszych pensji kobiet niż mężczyzn na tych samych stanowiskach i prognozowana długość życia przez Główny Urząd Statystyczny. Kobiety żyją średnio dłużej od mężczyzn, a więc ZUS dzieli ich kapitał na większą liczbę wypłat.

Jak uratować emerytów przed groszowymi wypłatami?

Konieczna jest zmiana dwóch kryteriów, które są uwzględniane przy obliczeniu emerytury (zgromadzony kapitał i staż pracy). Nieodzowne będzie ustalenie minimalnego stażu pracy, który uprawnia do emerytury.

Ustalona powinna być minimalna wysokość świadczenia, jakie ma być wypłacane co miesiąc. Gdyby świadczeniobiorca nie wypracował odpowiedniego stażu lub nie zgromadził wystarczającego kapitału, lepiej by otrzymywał kwotę nie co miesiąc, ale np. w ramach corocznej lub jednorazowej wypłaty.