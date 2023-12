Generał Pacek patrzy z obawą na nadchodzący rok

Przez ostatnie dwa lata Ukraina skutecznie odpierała ataki Rosji, a od października trwa konflikt na Bliskim Wschodzie. Generał dywizji w stanie spoczynku, prof. Bogusław Pacek, podkreślił w rozmowie z TOK FM, że Rosja przygotowuje się do potencjalnej większej wojny, jednak nie jest jasne, czy będzie to konflikt w Europie czy też działania mające na celu zastraszanie i osiągnięcie celów bez użycia siły militarnej.

Analizując obecny "teatr zmian" na scenie geopolitycznej, dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego wyraził swoje zaniepokojenie związane z nadchodzącym rokiem 2024. Generał Pacek podzielił się informacją, że siły wywiadowcze USA i państw europejskich uzyskały dane wskazujące na przygotowania Rosji do większego konfliktu.

Według prof. Bogusława Paceka, głównym celem Rosji jest przesunięcie NATO jak najdalej, nawet do granic z 1978 roku. Ta strategia rodzi obawy co do ewentualnego użycia przez Rosję różnych narzędzi w przypadku zaangażowania Stanów Zjednoczonych na Dalekim Wschodzie. Profesor zaznaczył, że Chiny i Rosja prawdopodobnie przewidują ten scenariusz, co może skutkować użyciem narzędzi militarnych w Europie Środkowej.

W kontekście wsparcia dla Ukrainy, prof. Pacek wyraził pewność co do przyznania przez Izbę Reprezentantów USA 60 miliardów dolarów Ukrainie, jednak z obawą patrzy na brak przegłosowania przez Unię Europejską kwoty 50 miliardów euro na rzecz Ukrainy. Jego zdaniem, to sygnał, że w przypadku niewielkiego zaangażowania Stanów Zjednoczonych, Europa może nie sprostać wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem, zwłaszcza Europy Środkowo-Wschodniej.

Generał dywizji w stanie spoczynku skomentował również scenariusze związane z ewentualnym atakiem Rosji na Polskę. Wskazał, że w przypadku zastosowania artykułu 5, czyli zobowiązania do wzajemnej obrony w ramach NATO, można liczyć na wsparcie ze strony Stanów Zjednoczonych. Jednak w przypadku konfliktu na Dalekim Wschodzie, Amerykanie mogą zlecić Europie większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo.

Generał Pacek zwrócił uwagę na zacieśnianie współpracy między Chinami, Rosją i Iranem, co stanowi poważne zagrożenie globalne. Zdaniem dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego, celem tego sojuszu jest osłabienie Stanów Zjednoczonych zarówno politycznie, jak i gospodarczo. Ostrzegł przed trudną przyszłością, zwłaszcza w kontekście rosnącej roli krajów arabskich, takich jak Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie, w ramach grupy BRICS i Szanghajskiej Organizacji Współpracy.

Podsumowując, generał Pacek wyraził swoje obawy związane z nadchodzącym rokiem 2024, uważając, że będzie on kluczowy nie tylko dla Ukrainy czy Strefy Gazy, ale dla całego świata. Wskazał na konieczność gotowości Europy do zapewnienia bezpieczeństwa nie tylko sobie, lecz także Ukrainie, biorąc pod uwagę dynamiczne zmiany geopolityczne.