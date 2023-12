Prezes PiS o wyborach do PE: chciałbym szerokiego obozu ze względu na zagrożenie niepodległości

Prezes PiS został zapytany w wywiadzie o kształt prawicy na wybory samorządowe i wybory do Parlamentu Europejskiego, czy ma już jakąś wizję tego.

— Mogę powiedzieć szczerze, że są dwie wersje takiej wizji. Wizja pierwsza, to jest po prostu na poziomie wojewódzkim: PiS jako jedno z możliwości głosowania i normalne wybory - bo tamte wybory choć z pewnymi korektami są przeliczane na partie polityczne. Tak było zawsze. Korekty wynikają z tego, że w niektórych województwach są także komitety niezależne i w związku z tym one zakłócają nieco ten wynik tych dużych partii, ale także i mniejszych — powiedział Kaczyński.

Natomiast - jak dodał - "jeżeli chodzi o poziom powiatu, poziom gminy, to tam będziemy zbiegać po prostu o to, żeby zdobyć lub utrzymać, bo w wielu miejscach mamy tą władzę, jak największy zakres władzy, bo ta władza w moim przekonaniu działa lepiej niż władza innych formacji politycznych".

— To nie oznacza, że nie jest obciążana różnego rodzaju wadami - i tymi które wynikają z niedoskonałości natury ludzkiej, my przecież nie jesteśmy partią aniołów, ja to wielokrotnie mówię - ale także i tymi, które wynikają z niedoskonałości naszego systemu życia publicznego, który obejmuje także samorządy — podkreślił prezes PiS.

Dopytywany, na ile też obóz polityczny będzie szerszy na wybory do PE, Kaczyński odparł: "Właśnie to jest to pytanie, czy to będzie szerszy obóz? Czy to będzie tylko obóz Prawa i Sprawiedliwości i sojuszników Prawa i Sprawiedliwości, tych którzy już w tej chwili są".

— Ja bym oczywiście chciał bardzo szerokiego obozu ze względu na to zagrożenie niepodległości, ale proszę pamiętać, że tutaj diabeł tkwi w szczegółach. Często zupełnie jakieś trzeciorzędne powody powodują, że się nie daje różnych rzeczy zrobić" — zaznaczył prezes PiS.

źródło: PAP/Edyta Roś