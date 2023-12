Interwencja posłów PiS w TAI. Na miejscu jest Jarosław Kaczyński

Prezes PiS Jarosław Kaczyński przybył do siedziby Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Obecnie tram trwa interwencja poselska posłów opozycji, którzy nie zgadzają się z przejęciem mediów publicznych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Opozycyjni do rządu Donalda Tuska posłowie PiS prowadzą interwencje poselskie w siedzibach mediów publicznych. Ich zdaniem działania ministra Bartłomieja Sienkiewicza są bezprawne, co starają się udowodnić.

Dziś (sobota 23 grudnia) około godz. 15 do siedziby Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przyjechał prezes PiS Jarosław Kaczyński, który na miejscu rozmawiał z obecnymi tam politykami.

Nowi prezesi spółek medialnych obecnie nie widnieją w KRS, dlatego parlamentarzyści PiS zgłaszają wątpliwości, co do podejmowania przez nich decyzji. Jedną z nich jest chociażby zatrudnianie firm ochroniarskich, które mają dbać o bezpieczeństwo budynków należących do PAP, TVP, Polskiego Radia czy właśnie TAI.

Posłowie PiS zapewniają, że będą prowadzić swoje interwencje także w trakcie Świąt Bożego Narodzenia.