Przełomowa szczepionka już za dwa lata. Ta choroba co roku dotyka 3 tys. Polaków

Według naukowców, w 2020 roku odnotowano 325 tysięcy nowych przypadków czerniaka, a z powodu tej choroby zmarło 57 tysięcy osób. W Polsce corocznie występuje około 2500-3000 nowych przypadków czerniaka, z czego około 1500 jest wykrywanych w stadium zaawansowanym lub rozsianym, według danych rządowych. Niestety, prognozy wskazują na wzrost liczby zachorowań, gdyż czerniaki podwajają się co 10 lat, a osoby o jasnej karnacji, takie jak Polacy, są szczególnie narażone.

Czerniak to złośliwy nowotwór, który najczęściej pojawia się na skórze, ale może również występować na ustach, nosie czy gałce ocznej. Jego charakterystyczne cechy to szybki wzrost i wczesne przerzuty, które są trudne do leczenia farmakologicznego. Zwykły pieprzyk może przekształcić się w czerniaka w kilka miesięcy, rozwijając się w głąb skóry, a następnie przenosząc się do innych organów, takich jak wątroba, płuca czy mózg.

Nadchodząca szczepionka przeciwko czerniakowi, zapowiedziana przez Stephane'a Bancela, może być dostępna na rynku już do 2025 roku, co stanowi nadzieję dla pacjentów z tą poważną chorobą. Szczepionki terapeutyczne, takie jak ta, leczą chorobę, działając poprzez trening własnego układu odpornościowego organizmu. W przeciwieństwie do tradycyjnych szczepionek, te innowacyjne preparaty są skierowane na leczenie, a nie zapobieganie.

Ostatnie wyniki badań klinicznych szczepionki mRNA firmy Moderna w walce z czerniakiem są obiecujące. W badaniu z udziałem 157 chorych na zaawansowanego czerniaka, szczepionka w połączeniu z lekiem immunoterapeutycznym firmy Merck Keytruda zmniejszyła ryzyko nawrotu choroby lub śmierci o 49 proc. w ciągu trzech lat, w porównaniu ze stosowaniem samej Keytrudy. Wyniki dwuletniego monitoringu wykazały także redukcję ryzyka o 44 proc.