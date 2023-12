Politycy PiS w siedzibie TVP: próba siłowego przejęcie telewizji publicznej; wzorce białoruskie

To próba siłowego przejęcie telewizji publicznej. To przypomina zamach stanu, są to wzorce białoruskie - mówili w środę w siedzibie TVP politycy PiS, którzy podjęli interwencję poselską w związku z naruszeniem nietykalności posłanki Joanny Borowiak z PiS. W siedzibie TVP pojawiła się także policja.