Dobra wiadomość dla regionu: Jacek Protas został wiceministrem funduszy i polityki regionalnej.

Poseł KO jest pierwszym politykiem z naszego regionu, który został oficjalnie wiceministrem. – Dziękuję za zaufanie i powierzenie mi stanowiska wiceministra. To dla mnie ogromny zaszczyt i jednocześnie wielkie zobowiązanie – napisał w mediach społecznościowych.

– Obiecuję pracować dla Was, dla wszystkich Polek i Polaków. Zagospodaruję do tego całą moją wiedzą i wieloletnie doświadczenie w tym obszarze – dodał Jacek Protas, który jest też przewodniczącym warmińsko-mazurskich struktur Platformy Obywatelskiej.

Przypomnijmy, że w rządzie Donalda Tuska ma być jeszcze co najmniej trzech wiceministrów pochodzących z Warmii i Mazur. Wiceministrami aktywów państwowych mają zostać poseł Nowej Lewicy Marcin Kulasek oraz poseł Zbigniew Ziejewski (PSL).

Z kolei na wiceministra sportu typowany jest znany niegdyś siatkarz Ireneusz Nalazek (Lewica).

Igor Hrywna