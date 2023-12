Bądź widoczny na drodze niczym świetlik

Co ciekawe, to samice wabią świeceniem samców, potencjalnych partnerów. Nie potrafią latać, stąd siedzą na liściach i czekają… Ty nie czekaj, tylko weź odblask i sam ruszaj w drogę. Trwa akcja „Bezpieczny Świetlik”.

Samce świetlika unoszą się nad ziemią i również wysyłają sygnały świetlne. Zauważywszy świetlną odpowiedź samicy, samiec zaczyna krążyć wokół niej. Ten swego rodzaju rytuał wzajemnego wabienia jest powtarzany kilkukrotnie. Świetliki komunikują się migając światłami w odpowiednim tempie oraz używając określonych wzorów. Bądź jak świetlik na drodze i również używaj odpowiednich odblasków!

Dlaczego jest to tak ważne?

Każdego roku na drogach ginie wielu pieszych poruszających się poboczem drogi. Ciemne, zamglone poranki oraz wcześniej zapadający zmrok to warunki, w których nie jesteśmy widoczni na drodze. Receptą na to jest noszenie kamizelek, a przynajmniej odblasków. Umieszczony w widocznym miejscu sprawia, że pieszy jest widoczny z odległości 120-140 metrów. Bez odblasków odległość ta jest kilkukrotnie mniejsza. Często zbyt mała, aby kierowca mógł w porę zareagować…

- To już kolejna akcja „Bezpieczny Świetlik” zorganizowana w naszej gminie – mówi Joanna Jaguszewska, inspektor ds. komunikacji i promocji w Urzędzie Gminy Gietrzwałd. – Podczas niej edukujemy mieszkańców, również tych najmłodszych, że ich bezpieczeństwo po zmroku często zależy od opaski odblaskowej, którą zakładają na rękę. Cieszymy się, bo do akcji włączył się miejscowy posterunek policji oraz lokalni przedsiębiorcy.

Zadania realizowane w ramach akcji to przede wszystkim pogadanki, patrole i kontrole uczestników ruchu. Dziecko zatrzymane na poboczu drogi otrzyma od policjanta odblask, aby było widoczne.

- Z ogromnym zadowoleniem obserwuję, że akcja przynosi coraz większe efekty. Nasze logowane świetlikiem kamizelki i odblaski są coraz częściej widoczne na drogach a kierowcy sami zgłaszają się po odblaskowe gadżety aby wręczać je pieszym na drogach. W tym roku otrzymaliśmy wyjątkowo dużo wsparcia od naszych przedsiębiorców w postaci gotowych odblasków. Do akcji przyłączyła się też Komenda Wojewódzka Policji - mówi Jan Kasprowicz Wójt Gminy Gietrzwałd.