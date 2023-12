25-latek z Olsztyna zostanie rzecznikiem Nowej Lewicy

Łukasz Michnik to 25-letni polityk i działacz społeczny z Olsztyna, który jest znany m.in z organizowania protestów spółdzielców w SM "Jaroty". Jak się okazuje, od jutra będzie pełnił funkcję rzecznika klubu parlamentarnego Lewicy.

Kolejny przedstawiciel Warmii i Mazur jest przymierzany do objęcia ważnej funkcji w parlamencie.

Nasze źródła w Nowej Lewicy donoszą, że Łukasz Michnik zostanie nowym rzecznikiem klubu parlamentarnego Lewicy, który wchodzi w skład koalicji rządzącej.

Łukasz Michnik to olsztyński działacz społeczny i polityk. Chociaż ma dopiero 25-lat, to przez wielu komentatorów jest uznawany za jednego z najbardziej perspektywicznych polityków młodego pokolenia, czego potwierdzeniem może być jego nowa funkcja.

Michnik w październikowych wyborach startował z 4. miejsca na liście Lewicy, uzyskując tym samym czwarty co do ilości głosów wynik. Informacja o objęciu przez niego nowej funkcji nie jest jeszcze oficjalna, jednak politycy Lewicy z którymi rozmawialiśmy podkreślają, że jego ogłoszenie to "tylko formalność" i nastąpi prawdopodobnie jutro.

