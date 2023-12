IKE/ IKZE - ostatnie dni na skorzystanie z ulg podatkowych w ramach kont emerytalnych

W 2023 roku osoby zatrudnione mogą wpłacić na IKZE maksymalnie 8 322 zł, a osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą 12 483 zł. Wykorzystując w pełni te limity, w przypadku drugiego progu podatkowego, osoby zatrudnione mogą obniżyć swój podatek o 2 663,04 zł, a osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą nawet o 3 995 zł. Na skorzystanie z tej ulgi pozostał niecały miesiąc.

W ramach III filaru systemu emerytalnego, można też oszczędzać na Indywidualnym Koncie Emerytalnym (IKE) i również korzystać z ulg podatkowych – można mieć oba rachunki równocześnie. Utrzymując wpłacone na IKE środki do 60. roku życia (lub 55. w przypadku uzyskania prawa do wcześniejszej emerytury i spełniania pozostałych warunków wynikających z ustawy) oszczędzający są zwolnieni z podatku od zysków kapitałowych (podatek Belki). Należy pamiętać, że w przypadku IKE również są określane co roku limity wpłat. W 2023 roku można wpłacić maksymalnie 20 805 zł.

IKZE i IKE pozwalają gromadzić kapitał na emeryturę i korzystać z ulg podatkowych na różne sposoby. Warto zatem rozważyć oszczędzanie na obu tych rachunkach. W ramach Pakietu Emerytalnego PKO TFI można otworzyć jednocześnie IKZE i IKE i zyskać korzyści podatkowe w trakcie i po zakończeniu oszczędzania, w chwili przejścia na emeryturę.

Pakiet Emerytalny PKO TFI wykorzystuje potencjał trzech produktów: Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE) oraz Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego (WPI). Konstrukcja Pakietu pozwala optymalnie wykorzystać cały potencjał naszych oszczędności emerytalnych. Na początku wpłaty zasilają rachunek IKZE, po przekroczeniu jego limitu automatycznie kierowane są do IKE, a potem analogicznie na rachunek WPI. Środki wpłacane na rachunki Pakietu Emerytalnego są inwestowane w subfunduszach PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – sfio. Nazwy subfunduszy PKO Zabezpieczenia Emerytalnego, zawierają orientacyjne daty zakończenia inwestycji, które ułatwiają inwestorowi wybór właściwego rozwiązania emerytalnego, natomiast strategie inwestycyjne subfunduszy zdejmują z inwestora ciężar dokonywania zmian w trakcie trwania inwestycji, automatycznie zmieniając skład portfela. W miarę zbliżania się daty zakończenia inwestycji, w portfelach subfunduszy coraz większy jest udział obligacji, a udział akcji maleje, dzięki czemu są mniejsze wahania wartości inwestycji.

Pakiet jest dostępny w bankowości elektronicznej iPKO, w zakładce „Oferta”, w której trzeba wybrać „Inwestowanie i oszczędzanie”, a następnie kliknąć okienko „Pakiet emerytalny PKO TFI”. Minimalna kwota nabycia przy otwarciu to 500 zł, a każda kolejna wpłata nie może być niższa niż 100 zł. Pakiet emerytalny można założyć również z wykorzystaniem doradztwa inwestycyjnego, używając narzędzia PKO Inwestomat. Wystarczy wybrać w nim cel emerytalny.

Serwis iPKO jest stale modernizowany. Przybywa w nim nowych usług, sukcesywnie doskonalone są formy obsługi i informowania o produktach. Funkcje związane z obsługą Pakietu Emerytalnego w serwisie też wzbogacono ostatnio o bardziej szczegółowe informacje o wpłatach i poziomie wykorzystania limitów. Korzystając z iPKO znajdziemy tam dane o wpłatach na IKZE w poprzednim i bieżącym roku, limicie IKZE – czy jest podwyższony oraz ile jeszcze można wpłacić w roku bieżącym. Dostępne są tu również analogiczne informacje o wpłatach na IKE. Szczegółowa informacja o zasadach wpłat i wyżej wymienionych limitach do wykorzystania znajduje się w zakładce „Dopłaty”.

Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę, że przyszłe emerytury wypłacane tylko z ZUS mogą być znacznie niższe niż oczekiwane. W wielu przypadkach mogą być niewystarczające do utrzymania pożądanego standardu życia na emeryturze. Warto zatem już teraz zadbać o swoją przyszłość i nie odkładać tej decyzji na później. Im wcześniej zaczniemy oszczędzać, tym więcej pieniędzy zgromadzimy.

Zgodnie z danymi KNF na koniec czerwca tego roku Polacy mieli ponad 483 tys. rachunków IKZE, na których zgromadzono łącznie ponad 7,5 mld zł. Dane o rachunkach IKE pokazują stan na koniec 2022 r. i jest to ponad 800 tys. rachunków, na których zgromadzono łącznie ponad 14 mld zł 1).

