Bajkowo i galaktycznie. Tak Urania zyskała nowe życie [ZDJĘCIA]

Cóż to była za impreza. Występy gwiazd, prezentacje sportowców i nieziemskie pokazy tańca. Wszystko to widziała Urania podczas swojego pierwszego, oficjalnego dnia funkcjonowania.

W piątkowy wieczór Urania oficjalnie weszła w swój nowy etap. Prezydent Olsztyna wspólnie z marszałkiem województwa warmińsko-mazurskiego zakończyli trwający wiele miesięcy remont i otworzyli obiekt.

— Remont Uranii to oczekiwanie, pragnienie i marzenie mieszkańców Olsztyna. Dzisiaj mogę powiedzieć, że się spełniło. Wiedziałem, że musimy zdobyć środki na to, żeby przywrócić blask tej wspaniałej arenie, której zawdzięczamy wiele tak wspaniałych chwil. Realizacja tego projektu była jednym z priorytetowych wyzwań, jakie postawiłem przed sobą i moimi współpracownikami. Dzisiaj jestem szczęśliwy jak wy wszyscy, że nasze marzenia się spełniły — mówił prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz podczas uroczystości otwarcia hali.

Prezydent wspomniał, że ta inwestycja nie byłaby możliwa bez współpracy z zarządem województwa i całym Urzędem Marszałkowskim.

— Bardzo miło was tutaj znowu widzieć. Dzisiaj spełnia się nie tylko moje marzenie, ale wszystkich mieszkańców Olsztyna i regionu — zaznaczył marszałek Marcin Kuchciński — Jako zarząd województwa nigdy nie mieliśmy wątpliwości, że trzeba przekonywać i pozyskiwać fundusze na modernizacje naszej Uranii. Dzisiaj ziściło się coś, co parę lat temu wydawało się niemożliwe. Wiem, że będę spotykał w tej hali aktorów i sportowców, ale każdego dnia chciałbym spotykać tutaj was — mieszkańców Olsztyna i województwa warmińsko-mazurskiego — dodał marszałek Kuchciński.

Prezydent Piotr Grzymowicz i marszałek Marcin Kuchciński wspólnie i oficjalnie zakończyli remont i otworzyli halę.

Podczas benefisu Uranii wystąpili zarówno sportowcy, jak i dzieci z olsztyńskich szkół i akademii. Nie zabrakło laserów, pokazów tańca w choreografii Iwony Pavlović. Wszystkiemu towarzyszyła wspaniała oprawa muzyczna w wykonaniu zarówno olsztyńskich, jak i ogólnopolskich gwiazd.

Zobacz jak wyglądał benefis Uranii w obiektywie naszego fotoreportera Zbigniewa Woźniaka.

Karol Grosz