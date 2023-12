W święta produkujemy dużo więcej śmieci niż zwykle

Święta to czas wzmożonej konsumpcji i zakupów, a w efekcie kosze na śmieci zapełniają się tonami odpadów – od opakowań po detergentach wykorzystanych podczas przedświątecznych porządków przez papiery, wstążki czy tasiemki do pakowania prezentów, pudełka po słodkościach aż po niebezpieczne odpady po środkach pirotechnicznych kupionych na sylwestrową noc. W okresie okołoświątecznym generujemy nawet 25 proc. więcej odpadów więcej niż zwykle.

Sporą część generowanych w okresie świątecznym śmieci stanowią odpady z żywności, ale znacząco rośnie też masa odpadów opakowaniowych po żywności, takich jak słoiki, puszki, butelki, kartoniki, opakowania elastyczne, np. po gotowych mieszankach ciast, ale też po słodkościach, którymi chętnie obdarowujemy bliskich. Poza tym święta to też czas wielkich porządków, które generują odpady opakowaniowe po detergentach czy kosmetykach, które zapełniały zakamarki szafek i toaletek. W tym okresie pojawia się też bardzo dużo odpadów z pakowania prezentów, czyli kolorowe papiery, torebki prezentowe, tasiemki, wstążki czy kokardy.

Okres świąteczny nie kończy się 26 grudnia, tylko dopiero wraz z nadejściem Nowego Roku. Sylwester, który jest zawsze okazją do hucznego świętowania, też generuje olbrzymie ilości odpadów, takich jak butelki po szampanie i innych napojach czy opakowania po żywności.

Pojawia się jeszcze kwestia odpadów niebezpiecznych po środkach pirotechnicznych, na które trzeba zwrócić szczególną uwagę.

W Polsce wciąż ponad połowa odpadów komunalnych odbieranych od mieszkańców to frakcja zmieszana, z której do recyklingu da się przeznaczyć najwyżej od 6 do 8 proc. Reszta trafia do spalenia lub na składowiska. To oznacza marnowanie surowców.

Selektywna zbiórka odpadów – zarówno opakowaniowych, jak i biodegradowalnych – pozwala poddać je recyklingowi. Z opakowań powstają nowe surowce wtórne, takie jak stłuczka szklana, aluminium, celuloza, a w przypadku tworzyw sztucznych – regranulaty. Z kolei frakcja biodegradowalna może zostać wykorzystana do wytworzenia biogazu lub kompostu.

Statystyki pokazują, że Polacy wciąż mają jednak problemy z prawidłowym sortowaniem odpadów. Wiele osób nadal nie wie, do jakiego koloru pojemnika powinny trafiać odpadki, i segreguje je błędnie albo – pomimo szczerych chęci – gubi się w systemie selektywnej zbiórki.

Są ludzie, którzy aż nadto wysiłku wkładają w przygotowanie swoich odpadów opakowaniowych, np. poprzez ich uprzednie mycie. Ton mit – opakowań nie trzeba myć przed ich wyrzuceniem. Wystarczy, że będą puste i prawidłowo wyrzucone do odpowiedniego koloru pojemnika. Sortownie i recyklerzy doskonale sobie poradzą z ich doczyszczeniem.

Problem z identyfikacją odpowiedniego pojemnika na odpady wynika m.in. z różnorodności materiałów wykorzystywanych do ich produkcji. Konsument nie zawsze ma pewność, z czego właściwie dane opakowanie zostało wykonane i co trzeba z nim zrobić.

W odpowiedniej segregacji odpadów w gospodarstwie domowym pomaga Sorteusz – specjalna aplikacja. Można ją znaleźć w Google Play lub App Store i jest całkowicie bezpłatna. To darmowe narzędzie, które podpowie, gdzie wyrzucić karton po mleku, zepsutą zabawkę, pudełko po pizzy, przeterminowane leki, folię po chipsach czy odpady ze styropianu. Wystarczy w tym celu zeskanować kod kreskowy opakowania, które ma trafić do śmietnika, albo wpisać w wyszukiwarce odpowiednią frazę.

Źródło: newseria.pl, opr. bar